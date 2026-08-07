Çeşme’de tarımsal üretime destek

Çeşme Belediyesi, ilçenin tarımsal mirasını korumak ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, belediye tarafından yürütülen tarımsal üretim çalışmalarını yerinde inceleyerek Ovacık Mahallesi’ndeki Ata Tohumu Üretim Tarlası ile son hazırlıkları tamamlanan Tıbbi Aromatik Anaç Bahçesi’ni ziyaret etti.

ATA TOHUMLARI ÇEŞME’NİN TOPRAKLARINDA ÇOĞALIYOR

Ata Tohumu Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretim kapasitesini her geçen yıl artıran Çeşme Belediyesi, 2024 yılında 50 bin adet olan sebze fidesi üretimini 2026 yılında 80 bin adede çıkardı. Ovacık Mahallesi’nde 13 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen üretimde Çeşme kavunu başta olmak üzere domates, biber, patlıcan, acur, yerli karpuz, kınalı bamya, beyaz soğan, yerli susam, yerli nohut ve kara yulaf gibi ürünler yetiştiriliyor.

Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen coğrafi işaretli Çeşme Kavunu tohumu da üretim tarlasında çoğaltılarak elde edilen tohumlar yerel üreticilerle paylaşılıyor. Üretim sürecinde münavebe ve biyolojik mücadele yöntemlerinden yararlanılarak doğal dengenin korunması ve pestisit kullanılmadan sağlıklı, güvenilir ürün elde edilmesi hedefleniyor.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KORUMA ALTINA ALINIYOR

Başkan Denizli’nin ziyaret ettiği bir diğer alan olan 650 metrekarelik Tıbbi Aromatik Anaç Bahçesi ise Çeşme’de yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin genetik özelliklerinin korunması, sağlıklı ve kaliteli çoğaltım materyali elde edilmesi ve türlerin devamlılığının sağlanması amacıyla oluşturuldu. Toplam 26 bitki yatağında 36 farklı bitki türünün yer aldığı bahçenin aynı zamanda üreticiler, öğrenciler, araştırmacılar ve ziyaretçiler için uygulamalı eğitim ve bilgi paylaşım alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor. Bahçedeki bitkilerin Türkçe ve Latince adları ile familyalarını içeren tanıtım levhaları da ziyaretçilere rehberlik edecek.

DENİZLİ: TOPRAĞIMIZIN DEĞERLERİNİ GELECEĞE TAŞIYORUZ

Çeşme’nin yalnızca turizmiyle değil, bereketli toprakları ve kendine özgü tarımsal değerleriyle de önemli bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Başkan Lâl Denizli, “Çeşme’mize özgü ürünleri korumak, çoğaltmak ve üreticilerimizle buluşturmak için emek verdiğimiz Ovacık Mahallemizdeki üretim tarlamızı ve son hazırlıklarını tamamladığımız Tıbbi Aromatik Anaç Bahçemizi ziyaret ettik. Ata tohumlarımızdan Çeşme Kavunumuza, tıbbi ve aromatik bitkilerimize kadar toprağımızın bize sunduğu değerleri korumayı çok önemsiyoruz. Yerel üretimi güçlendiren, çiftçilerimizi destekleyen ve bu zenginliği gelecek kuşaklara taşıyan çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çeşme Belediyesi, sürdürülebilir tarım anlayışı doğrultusunda toprağın verimliliğinin korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve yerel çeşitlerin üretimdeki devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam edecek.