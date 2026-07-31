Çeşme’de yenilenen parklarda yaz boyu şenlik var

Çeşme Belediyesi, ilçe genelinde yenilenen parkları mahalle yaşamını güçlendiren sosyal buluşma noktalarına dönüştürmeye devam ediyor. Bu anlayışla hazırlanan "Yenilenen Parklarımızda Şenlik Var" etkinlik serisi kapsamında çocuklar, aileler ve tüm vatandaşlar yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek ücretsiz etkinliklerde bir araya gelecek.

Çocukların güvenli, eğlenceli ve nitelikli zaman geçirmesini amaçlayan etkinlik serisinde geleneksel sokak oyunlarından grup oyunlarına, eğlenceli yarışmalardan müzik dinletilerine kadar her yaştan vatandaşa hitap eden programlar yer alıyor. Çeşme Belediyesi, yenilenen parkların yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal yaşam açısından da aktif kullanılan kamusal alanlar haline gelmesini hedefliyor. Etkinlikler, 30 Temmuz Alaçatı Scott Stanley Forde Parkı'nda gerçekleştirilen Eski Dönem Sokak Oyunları Atölyesi ile başladı. Çocuklar, geçmişten günümüze uzanan geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendi hem de kültürel değerlerle buluştu.

Program kapsamında 3 Ağustos Pazartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek Grup Oyunları ve Eğlenceli Yarışmalar ile çocuklar takım ruhunu ve paylaşmanın keyfini yaşayacak. Yaz akşamlarında ise parklar müzikle buluşacak. Çeşme Belediye Orkestrası, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Başkent Sitesi Parkı'nda, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de ise Havacılar Sitesi Parkı'nda gerçekleştireceği müzik dinletileriyle vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatacak.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği programa Çeşme Belediyesi, çocukları, aileleri ve tüm vatandaşları davet etti.

"PARKLARIMIZI YAŞAN BULUŞMA ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, park yenileme çalışmalarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Parklarımızı daha güvenli, daha yeşil ve daha kullanışlı hale getirirken en büyük hedefimiz bu alanların komşularımızın bir araya geldiği, çocuklarımızın özgürce oynadığı ve mahalle kültürünün yeniden güçlendiği yaşayan mekânlara dönüşmesiydi. Şimdi bu hedefimizi etkinliklerle daha da büyütüyoruz. Çocuklarımızın kahkahalarının yükseldiği, ailelerin birlikte vakit geçirdiği, komşularımızın aynı parkta buluşup sohbet ettiği bir Çeşme hayal ediyoruz. Yaz boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle parklarımızı hep birlikte paylaşacak, birlikte üretecek ve birlikte keyif alacağız. Tüm komşularımızı bu güzel buluşmalara davet ediyorum."