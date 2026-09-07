Çeşme Festivali coşku ve birliktelikle tamamlandı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali, 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu tamamlandı. İki gün boyunca binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren festivalde müzik, dans, spor ve sanat Çeşme’nin sokaklarına yayıldı.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı ve Çeşme Amfi Tiyatro başta olmak üzere kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde her yaştan vatandaş keyifli anlar yaşadı. Yetişkin atölyelerinden gezici basketbola, pickleball ve labirent oryantiringden Kent Enstitüsü Modern Dans Gösterisi’ne uzanan program, festival boyunca Çeşme’yi hareketlendirdi.

Festivalin ilk gününde Fulya Atıl, ikinci gününde ise Mert Demir sahne aldı. Mert Demir konserinde Çeşme Amfi Tiyatro tamamen dolarken, binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı. DJ Ismyra’nın performansı da konser öncesinde müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

"ÇEŞME'NİN HER YERİNDE SANAT, MÜZİK VE BİRLİKTELİK VARDI"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, iki gün boyunca kentin dört bir yanında yaşanan festival coşkusunu değerlendirerek, “Çok güzel, çok renkli ve dolu dolu iki gün yaşadık. Dans, müzik, spor ve sanatın iç içe geçtiği festivalimizde Çeşme’nin her köşesinde ayrı bir heyecan vardı. Amfiden meydanlara, sokaklardan etkinlik alanlarına kadar kentimizin her yerinde sanat ve birliktelik vardı” dedi.

Festivalin Çeşme’nin ortak buluşma noktalarından biri olduğunu belirten Başkan Denizli, “Binlerce komşumuzla birlikte aynı heyecanı, aynı mutluluğu paylaştık. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz hep birlikte eğlendi. Çeşme’nin enerjisini, kültürünü ve birlikte olma duygusunu iki gün boyunca hep beraber yaşadık” ifadelerini kullandı.

Başkan Denizli, festival kapsamında sahne alan sanatçılara, etkinliklere katkı sunanlara ve program boyunca emeği geçen belediye ekiplerine teşekkür ederek, “Bu güzel coşkuyu bizimle paylaşan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Çeşme’yi birlikte güzelleştirmeye, birlikte üretmeye ve birlikte kutlamaya devam edeceğiz” dedi.