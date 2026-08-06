Çeşme, ismini aldığı tarihi çeşmelerine kavuşuyor

Çeşme Belediyesi Vizyon Ofisi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı iş birliğiyle yürütülen "Çeşmelerin Çeşme'si" projesinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Tarihi çeşmelerin belgelenmesi, analiz edilmesi, restitüsyon ve restorasyon süreçlerine temel oluşturacak kapsamlı saha çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında 26 öğrenci, 13 ekip halinde yaklaşık 6 hafta boyunca Musalla, Sakarya, 16 Eylül ve İsmet İnönü mahallelerinde bulunan 16 tarihi çeşmede ayrıntılı ölçüm, fotoğraflama ve yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlanan rölöve, malzeme ve bozulma analizleriyle tarihi yapıların mevcut durumu bilimsel olarak kayıt altına alındı ve restorasyon uygulamalarının altyapısı oluşturuldu.

Çalışmanın temel amacı, Çeşme'deki tarihi çeşmelerin mimari özelliklerini ve özgün malzemelerini belgeleyerek zaman içinde oluşan bozulmaları tespit etmek, koruma ihtiyaçlarını ortaya koymak ve bu kültürel mirasın kent belleğindeki görünürlüğünü güçlendirmek olarak belirlendi.

"ÇEŞME'MİZ ÇOK YAKINDA ÇEŞMELERİNE KAVUŞACAK"

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin yalnızca tarihi yapıların korunmasına değil, aynı zamanda kentin kimliğinin yeniden görünür kılınmasına katkı sağlayacağını belirterek "Çeşme'mizin ismini aldığı tarihsel mirasımızı yeniden ayağa kaldırmak için hocalarımız ve öğrencilerimizle yürüttüğümüz alan çalışmalarımızın sonuna geldik. Başlatacağımız restorasyon çalışmalarıyla çok yakında Çeşme'miz çeşmelerine kavuşacak” dedi.

Denizli, kültürel mirasın korunmasının sürdürülebilir turizmin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çeşme'yi anlatırken denizimizi, doğamızı ve turizmimizi elbette ön plana çıkarıyoruz. Ancak kültür turizmini güçlendirmenin yolu, tarihsel mirasımıza sahip çıkmaktan ve onu görünür kılmaktan geçiyor. Tarihi çeşmelerimiz kent kimliğimizin en güçlü simgeleri. Bu mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve ziyaretçilerimizin Çeşme'yi tüm değerleriyle deneyimleyebileceği bir kent oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ÜSTÜNES: KENTİN BELLEĞİNİ GELECEĞE TAŞIYAN ÖNEMLİ BİR ADIM

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Öğr. Gör. Yarkın Üstünes ise, “Bir kentin kimliği yalnızca yeni yapılarla değil, geçmişini yaşatan değerlerle güçlenir. Çeşme’ye adını veren tarihi çeşmelerin bilimsel yöntemlerle belgelenmesi ve restorasyon sürecine hazırlanması, kentin belleğini geleceğe taşıyan önemli bir adım oldu. Bu proje, öğrencilerimiz için uygulamalı bir eğitim deneyimi sunarken, üniversitemizin bilgi birikimini toplum yararına dönüştüren örnek bir iş birliği modeli de oluşturdu. Projenin gerçekleşmesinde Öğretim Görevlisi Duygu Aksoy’un da çok emeği oldu. Böylesine önemli bir projede başarıyla yer alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Hazırlanan teknik çalışmalar doğrultusunda her çeşmenin özgün malzemesi, yapım tekniği ve bozulma nedenleri dikkate alınarak restorasyon projeleri hayata geçirilecek. Süreçte özgün dokunun korunması, minimum müdahale ilkesi ve bilimsel koruma yöntemleri esas alınacak.