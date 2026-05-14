Çeşme’nin kalbine beton hançer: Günübirlik alana ‘kaçak’ rezidans

Doğal dokusu ve kıyı şeridiyle Ege'nin en önemli değerlerinden biri olan Çeşme'de, mevzuat tanımaz yapılaşmaya bir yenisi daha eklendi. Ayasaranda bölgesi 3319 Sokak'ta yer alan ve Çeşme Belediyesi’nin 2003 tarihli koruma amaçlı imar planında açıkça "Günübirlik Tesis Alanı" olarak tescillenen arazide, Demirok İnşaat’a ait "NOA Sunrise" adlı çok katlı rezidans projesi tüm hızıyla sürüyor. Şikâyetlere ve bölge halkının tepkisine rağmen inşaatın 3. katına kadar ulaşması tepki çekti.

“KIYI KANUNU FÜTURSUZCA ÇİĞNENİYOR”

Çeşme Çevre Derneği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bölgede kalıcı, çok katlı ve konut niteliğinde bir yapı inşa edilmesinin hukuken kesinlikle mümkün olmadığının altını çizdi. 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 8. maddesini hatırlatan çevre savunucuları, günübirlik turizm alanlarında yalnızca yüksekliği 4,5 metreyi aşmayan, tek katlı ve sökülebilir hafif yapılara izin verildiğini vurguladı. Kanunları hiçe sayarak yükselen betonarme inşaatın, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği derhal durdurulması ve hakkında yıkım kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

"DENİZİN VE RÜZGÂRIN KENTİ BETON YIĞININA DÖNÜYOR"

Sürecin sadece tek bir parsel üzerinden okunamayacağını, Çeşme'nin genelinde bir "talan ekosistemi" yaratıldığını belirten derneğin açıklamasında, “Ayasaranda'daki bu yapı tek başına değerlendirilemez. Kıyı şeridinden zeytinliklere, tarım arazilerinden koruma alanlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada rezidanslar ve siteler hızla çoğalmakta; Çeşme, denizin ve Ege rüzgârının kenti olmaktan çıkıp bir beton yığınına dönmektedir. Kıyılarımız artık kamu yararına değil, özel sermayenin kâr hesaplarına göre şekillenmektedir" denildi.

Doğal ve kırsal mirasın sermayeye kurban edilmemesi için mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayan dernek yönetimi, yerel ve mülki idarelere seslenerek derhal atılması gereken adımları atmaya çağırdı. Açıklamada, “Hukuksuz NOA Sunrise inşaatının derhal durdurularak mühürlenmesi. Bölgedeki plan değişikliklerinin ve yapıya ruhsat verilip verilmediğinin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması. İlgili İmar ve Kıyı kanunları kapsamında yıkım işlemlerinin ve idari yaptırımların vakit kaybetmeksizin uygulanması. İlçe genelindeki tüm kıyı ve koruma alanlarında bağımsız, kapsamlı bir denetim seferberliğinin başlatılması” gerektiğini bildirdi. Çeşme'nin benzersiz peyzajının bugünkü ve gelecek nesillerin ortak mirası olduğuna dikkat çeken çevre aktivistleri, sürecin adli ve idari yollardan sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.