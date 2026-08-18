Çeşme'nin yenilenen sahalarında spor şenliği başladı

Çeşme Belediyesi, ilçe genelindeki tüm spor alanlarını yeniledi. Yenilenen spor sahaları, yalnızca fiziksel olarak daha kullanışlı hale getirilmekle kalmadı; “Yenilenen Halı Sahalarda Etkinlik Var” şenliğiyle mahalle yaşamının ve komşuluk kültürünün de önemli bir parçası haline getirildi. Şenlik kapsamında düzenlenen serisinin ilk etkinliği 16 Eylül Kurtuluş Parkı Halı Sahası’nda yapıldı. Çocuklar ve gençler; penaltı yarışı, ayak tenisi, top sektirme yarışması ve mini futbol turnuvasında hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı. Etkinlik serisi, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerdeki yenilenen halı sahalarda devam edecek. 18 Ağustos’ta Çiftlikköy, 19 Ağustos’ta Ovacık ve 20 Ağustos’ta Dalyan Halı Sahası’nda düzenlenecek etkinliklerde çocuklar ve gençler yine birbirinden eğlenceli spor aktiviteleriyle buluşacak.

“SPOR ALANLARINI SADECE YENİLEMEK DEĞİL, YENİDEN YAŞAMIN İÇİNE KATMAK İSTİYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ilçedeki spor alanlarının yenilenmesinin yanı sıra bu alanların çocuklar ve gençler tarafından aktif biçimde kullanılmasını önemsediklerini belirterek, “Çeşme’nin her mahallesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla buluşabileceği nitelikli alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Yenilediğimiz sahalar, mahallelerimizde çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin enerjisi ve komşularımızın birlikteliğiyle yaşasın istiyoruz” dedi. Başkan Denizli, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal yaşamları açısından da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Sporu herkes için erişilebilir hale getirmek, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları çoğaltmak ve mahallelerimizi yaşamla buluşturmak önceliklerimiz arasında. Yenilenen sahalarımızda düzenlediğimiz bu etkinliklerle de çocuklarımızın sporla, oyunla ve birbirleriyle buluşmasına vesile oluyoruz” diye konuştu.