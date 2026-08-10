CHP İzmir’de istifa dalgası sürüyor

İzmir’de farklı dönemlerde CHP’de ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan 78 isim, mutlak butlan tarafından yönetilen CHP’den istifa ederek siyasi mücadelelerine YENİ Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.
İŞTE İSTIFA EDEN İLÇE BAŞKANLARI
ALİAĞA
• Özcan Durmaz
• A. Şefik Tereci
• Kahraman Cengiz
• Özlem Şan Oğuzhan
• İlhan Aktaş
• Gülşen Cirit
BALÇOVA
• Binnur Akın
• Ercan Çınarlı
BAYINDIR
• Hüseyin Tamer Yanık
.Ali Fuat Özbuldan
BAYRAKLI
• Cemalettin Alper
• Pınar Susmuş
• Necati Şahin
BERGAMA
• Mehmet Gürsel Çelebi
• Dr. İdris Yavuzyılmaz
• Ayşe Şimşek
• Ecevit Canbaz
BEYDAĞ
• Şakir Başaran
BORNOVA
• Asım Güven
• Fatma Doğru
• Mehmet Türkmenoğlu
• Necati Yıldız
BUCA
• Ali Rıza Kaya
.Huseyin Yuzer
• Şerif Özsakarya
• Sadiye Akgül
• M. Selim Bozdağ
• Hacer Taş
• Mehmet Süne
• Tuncay Taştan
• Sedat Kaçamak
ÇEŞME
• Reşat Akbaykal
• Mehmet Görgün
• Sait Kavasoğulları
• Halil Saatli
ÇİĞLİ
• Ali Rıza Koçer
DİKİLİ
• İsmail Hakkı Şener
• Hasan Altıparmak
FOÇA
• Osman Mert
• Ayla Yılmaz
.Esen Çesmeci
GAZİEMİR
• Murat Hüdaverdi Sönmez
GÜZELBAHÇE
• Çağlayan Bilgen
KARABAĞLAR
• Mehmet Türkbay
KARABURUN
• Mesut Karaoğlan
KARŞIYAKA
• Dr. Ali Karaege
• Uğur Yıldırım
KEMALPAŞA
• Ulviye Üreten
• Bilgi Demirören
• Mehmet Ayçil
• Ünsal Atmaca
KINIK
• Ahmet Kanat
• Ramazan Pamukçu
KİRAZ
• Pilot Zeybek
.Sezai Kepçen
KONAK
• Aytekin Tunus
• Erkan Büyükkaya
• Esen Yücel
• Ali Yılmaz
MENDERES
• Muammer Karabacak
MENEMEN
• Hasan Türkmen
• İsmail Akıncı
• Serpil Ertuğ
• Serdar Değirmenci
NARLIDERE
• Cafer Esen
• Altan İnanç
• Ali Dağ
ÖDEMİŞ
• Nazan Dönmez
• Hikmet Güriş
• Mehmet Eriş
• Hamdi Halis
SEFERİHİSAR
• Koray Acaroğlu
SELÇUK
• İbrahim Adıgüzel
TİRE
• Savaş Ağan
.Halil Çulhaoglu
TORBALI
• Ertan Çelik
• Övünç Demir
URLA
• Yusuf Baratalı