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CHP İzmir’de istifa dalgası sürüyor

CHP İzmir’de istifa dalgası sürüyor

10.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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CHP İzmir’de istifa dalgası sürüyor

Mutlak butlan kararı ve YENİ Parti’nin kurulması sonrası CHP’de başlayan istifa dalgası sürüyor. Partinin İzmir İl Örgütü'nde geçmişte ilçe başkanlığı yapmış 78 eski ilçe başkanı CHP’den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını duyurdu.
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İzmir’de farklı dönemlerde CHP’de ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan 78  isim, mutlak butlan tarafından yönetilen CHP’den istifa ederek siyasi mücadelelerine YENİ Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. 

İŞTE İSTIFA EDEN İLÇE BAŞKANLARI

ALİAĞA

• Özcan Durmaz

• A. Şefik Tereci

• Kahraman Cengiz

• Özlem Şan Oğuzhan

• İlhan Aktaş

• Gülşen Cirit

BALÇOVA

• Binnur Akın

• Ercan Çınarlı

BAYINDIR

• Hüseyin Tamer Yanık

.Ali Fuat Özbuldan

BAYRAKLI

• Cemalettin Alper

• Pınar Susmuş

• Necati Şahin

BERGAMA

• Mehmet Gürsel Çelebi

• Dr. İdris Yavuzyılmaz

• Ayşe Şimşek

• Ecevit Canbaz

BEYDAĞ

• Şakir Başaran

BORNOVA

• Asım Güven

• Fatma Doğru

• Mehmet Türkmenoğlu

• Necati Yıldız

BUCA

• Ali Rıza Kaya

.Huseyin Yuzer

• Şerif Özsakarya

• Sadiye Akgül

• M. Selim Bozdağ

• Hacer Taş

• Mehmet Süne

• Tuncay Taştan

• Sedat Kaçamak

ÇEŞME

• Reşat Akbaykal

• Mehmet Görgün

• Sait Kavasoğulları

• Halil Saatli

ÇİĞLİ

• Ali Rıza Koçer

DİKİLİ

• İsmail Hakkı Şener

• Hasan Altıparmak

FOÇA

• Osman Mert

• Ayla Yılmaz

.Esen Çesmeci

GAZİEMİR

• Murat Hüdaverdi Sönmez

GÜZELBAHÇE

• Çağlayan Bilgen

KARABAĞLAR

• Mehmet Türkbay

KARABURUN

• Mesut Karaoğlan

KARŞIYAKA

• Dr. Ali Karaege

• Uğur Yıldırım

KEMALPAŞA

• Ulviye Üreten

• Bilgi Demirören

• Mehmet Ayçil

• Ünsal Atmaca

KINIK

• Ahmet Kanat

• Ramazan Pamukçu

KİRAZ

• Pilot Zeybek

.Sezai Kepçen

KONAK

• Aytekin Tunus

• Erkan Büyükkaya

• Esen Yücel

• Ali Yılmaz

MENDERES

• Muammer Karabacak

MENEMEN

• Hasan Türkmen

• İsmail Akıncı

• Serpil Ertuğ

• Serdar Değirmenci

NARLIDERE

• Cafer Esen

• Altan İnanç

• Ali Dağ

ÖDEMİŞ

• Nazan Dönmez

• Hikmet Güriş

• Mehmet Eriş

• Hamdi Halis

SEFERİHİSAR

• Koray Acaroğlu

SELÇUK

• İbrahim Adıgüzel

TİRE

• Savaş Ağan

.Halil Çulhaoglu

TORBALI

• Ertan Çelik

• Övünç Demir

URLA

• Yusuf Baratalı

İlgili Konular: #CHP #İzmir #yeni parti