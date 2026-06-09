Çiğli Atatürk Kapalı Spor Salonu yenilenen yüzüyle kapılarını açtı

Çiğli Belediyesi ekipleri, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu en kısa sürede yeniden hizmet verebilmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Bayram tatili boyunca da gece gündüz mesai yapan ekipler, eski zemini tamamen kaldırarak yerine çağdaş standartlara uygun, sporcu sağlığına ve diz sağlığına uygun yeni bir zemin uygulaması gerçekleştirdi.

YENİ SPOR ALANLARI VE BEKLEME BÖLÜMLERİ

Atatürk Spor Salonu bahçesinde padel kort hazırlıkları sürerken, kapalı kortlarda yaz kış tenis oynanabilecek. Ayrıca velilere daha sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla üstü kapalı bekleme alanı çalışmaları da devam ediyor.

“ÖZEL EĞİTİM HAMLESİ”

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 18 farklı branşta hizmet veren antrenörleriyle sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Antrenörler, özel bireylere daha nitelikli eğitim verebilmek amacıyla Özel Eğitim Belgesi Kursunu tamamlamak üzere. Bu sayede sporun kapsayıcı yönü güçlendirilerek, her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN YILDIZ SPORCULARLA SAHADA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahalle muhtarı ve belediye bürokratlarıyla birlikte salonda incelemelerde bulundu. Başkan Yıldız, antrenmanlarını sürdüren minik sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaret sırasında kız voleybol takımıyla da bir araya gelen Başkan Yıldız, sporcuların davetini geri çevirmeyerek sahaya çıktı ve voleybol oynadı.

YILDIZ: ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Yenilenen spor salonunda açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sporun ve gençlerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; “Çiğli’de çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun yıllar içerisinde yıpranan zeminini tamamen yenileyerek modern ve güvenli bir hale getirdik. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bu alanı kısa sürede yeniden hizmete hazır hale getirdi. Spor, sadece fiziksel gelişim değil; aynı zamanda disiplin, dayanışma ve özgüven demektir. Bunun yanında sporcu sağlığına uygun yeni zeminimizle gençlerimizin sakatlanma riskini en aza indirdik. Bahçemizde hazırlıkları süren padel kort sayesinde sporcularımız yılın her döneminde farklı branşlarda antrenman yapabilecek. Velilerimiz için üstü kapalı bekleme alanı çalışmalarımız da devam ediyor; böylece aileler çocuklarını daha konforlu bir ortamda bekleyebilecek. Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, 18 branşta hizmet veren antrenörleriyle özel bireylere eğitim verebilmek için Özel Eğitim Belgesi Kursunu tamamlamak üzere. Bu sayede sporun kapsayıcı yönünü güçlendirerek her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesini sağlayacağız. Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yenilenen salonumuzun tüm sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.”