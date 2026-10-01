Çiğli’de Yıldız isyanı sürüyor: İstifa et

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılması üzerine YENİ Parti İzmir Örgütü ile Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. İstifa sloganlarıyla yapılan açıklamada YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç şunları söyledi:

“AKP iktidarının ‘davamız’ diye diye övündüğü söylemin, eylemde aslında kendi yandaşlarını dünyanın en zengini yapmak olduğu ortaya çıktı. Halkımız açken kendilerinin zenginleşmesi tek davalarıymış. Dava diye diye ülkemizin tüm varlıklarının üzerine çöktüler. Her yeri işlemez hâle getirdiler. Liyakatsiz adamlarla dokundukları her yeri mahvettiler. Bu kara düzenden, rakiplerini korkutarak, kandırarak, ayartarak çıkacaklarını zannediyorlar. Bunları halkımız görmüyor mu zannediyorsunuz? Milletimiz her şeyi görüyor. Milletimiz, kendi oylarıyla seçtiği başkanları ve meclis üyelerini iktidarın arkadan dolanarak ele geçirmesine müsaade edecek ve unutacak mı sanıyorsunuz. Milletimiz bu ahlaksızlığa göz yummaz. Bunu göreceksiniz. Siz, iktidar sarhoşluğuyla artık ülkeyi çöküşe sürüklediğinizin farkında değilsiniz. Anadolu irfanının farkında değilsiniz. Siz bu toplumun ferasetinin farkında değilsiniz. Siz milletimizin sizi istemediğinin farkında değilsiniz. Bunu ilk seçimde göreceksiniz. Milletimiz, ‘Şöyle daha iyi olacak, böyle yatırım getireceğim.’ diyenlerin zavallı açıklamalarını sessizce ve onun adına utanarak izler. İçinden, ‘Gün gelecek ve ben sana en iyi cevabı vereceğim.’ der. Çünkü bilir ki seçim günü geldiğinde; o iktidarı, onun temsilcilerini, iktidara aparatlık yapan belediye başkanlarını ve yalakalarını sandıkta tarihe gömecektir.”

“ÜLKEMİZİ BU KARA DÜZENDEN KURTARACAĞIZ”

“Sen onurlu bir davranış göstermedin. Sen Çiğli halkını mahcup ettin. Sen Çiğli halkının yüzüne dahi bakamayacaksın” diyen Güç, şöyle devam etti:

“Bu utanç sana yeter ve artar bile. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Biz İzmirliyiz. Biz memleketine, ülkesine gönülden bağlı insanlarız. Bize dik duruş lazım. Bize eğilip bükülen insanlar değil, gerçekten onurlu insanlar lazım. Dürüst, ahlaklı, karakterli YENİ insan kaynağı ile siyasi sürecimizi yönetiyoruz. Halkımız, bir söylediği bir söylediğini tutmayan, kaygan insanları siyasette görmek istemiyor. Biz bu süreçten çok dersler çıkaracağız. Ülke olarak, millet olarak AKP iktidarının bu ağır sürecinden büyük dersler alarak çıkacağız. Güzel ülkemiz birilerinin oyuncağı olamayacak. Bu güzel şehirlerimiz ve ilçelerimiz birilerinin keyfi ya da korkaklığıyla yönetilmeyecek. Öncelik millettir. Milletimizdir ve millet iradesini ezdirmeyeceğiz. Ülkemiz; adaletle, edeple, ahlakla, onurla, haysiyetle, şerefle tertemiz bir YENİ yola çıkacak. Halkımızın haklarını yemeyen yeni bir anlayışla yönetilecek. Milletimiz yeni bir iktidar diyor. Ülkemiz yeni bir iktidar istiyor. Biz bu yeni iktidarın kadrolarıyız. Yeni kadrolarımızla ülkemizi ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Memleketimizi kurtaracağız. Ülkemizi ve milletimizi bu kara düzenden kurtaracağız.”

“ONUR EMRAH YILDIZ, O KOLTUĞU DERHAL TERK ETMELİ”

Emek Partisi adına açıklama yapan Barış İpek, “Çiğli halkının iradesi satılık değildir. Bugün hiçbir meşruluğu kalmamış, bakanlarından milletvekillerine kadar yolsuzluğa batmış saray iktidarı, yargı sopası başta olmak üzere kullandığı bütün zor aygıtlarıyla kendi iktidarını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi de karşılaştığımız şey bunun son halkası. Türkiye'nin dört bir yanında bugünkü saray iktidarı, halkın en temel seçme, seçilme hakkı üzerinden belediyelere çökmeye çalışıyor. Ancak bunun diğer bir noktası da bunun karşılığında AKP iktidarının, Cumhur İttifakı'nın baskısından, tek adam rejiminden bıkmış olan insanların vermiş olduğu oylar sonucu kazanılmış belediyelere çökülmesine izin vermeleridir. Bugün Çiğli Belediyesi Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz, Çiğli halkının AKP ve Cumhur İttifakı'na karşı vermiş olduğu oylarla belediye başkanlığına gelmiştir. Bunun başka bir açıklaması, başka bir alternatifi yoktur. Eğer Onur Emrah Yılmaz, AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda siyaset yürütmek istiyorsa o koltuğu derhal terk etmeli, derhal bırakmalıdır” dedi.

ROZET DEĞİL BELEDİYECİLİK ÖNEMLİ

Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Orhan Kiper, “Belediye başkanınızın taktığı rozet, dün taktığı rozet, bugün taktığı rozet hiç önemli değil. Eğer kamu kaynaklarını satıyorsa, Cumhur İttifakı'nın arkadaşları, yoldaşlarına sizin kaynaklarınızı, çocuklarınızın kaynaklarını peşkeş çekiyorsa, o kişi zaten AKP'ye geçmese dahi AKP'ye geçmiş muamelesi görmelidir. Gördüğümüz üzere yüzüne tükürmeliyizdir. Sevgili arkadaşlar, sevgili yurttaşlar. Eğer arkadaşlarından utanmıyorsa, kendi yoldaşlarından utanmıyorsa, belediyeciliğin nasıl yapılacağını bilmiyorsa, görsün kendisinin pek çok arkadaşı, eski partisinden pek çok arkadaşı, şu an düzmece, iftiralarla cezaevlerine, hapislerde onlara bakmıyor mu? Samandağ Belediye Başkanı'na, Emrah Karaca'yı görsün. Onlara bakmıyor mu? Selçuk Mızrak’ı görsün, yıllarca cezaevlerine direnen, kumpaslara direnen, çevrede halk belediyeciliğinin de hizmetin de nasıl yapılacağını görebileceği çok sayıda örnek var” diye konuştu.