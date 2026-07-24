Çocuklar istedi, Başkan Mutlu yaptı

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla çocukların yaşadıkları kente ilişkin söz ve fikirlerini önemseyen Konak Belediyesi, onların taleplerini birer birer hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu anlayışın son örneği, Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde çocukların sesine kulak verilerek hayata geçirilen çalışmayla yaşandı. Mahallenin küçük sakinlerinden Güneş ve arkadaşları, parklarına bir voleybol sahası yapılmasını istedi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, taleplerini imza toplayarak mahalle muhtarı Ahmet Bora Karaata’ya ileten çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı. Belediye ekiplerinin özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan ve renkli boyamalarıyla büyük beğeni toplayan voleybol sahası, çocukların kullanımına sunuldu. İsteği yerine getirilen Güneş ve arkadaşları birlikte sahaya giderek voleybol oynamanın mutluluğunu yaşadı.

“GÜLE GÜLE KULLANIN ÇOCUKLAR”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çocukların fikirlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın yaşadıkları mahalleye dair söz söylemeleri, ihtiyaçlarını dile getirmeleri ve çözümün bir parçası olmaları bizim için çok değerli. Güneş ve arkadaşları sayesinde ortaya çıkan bu güzel talebi kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konak’ta çocuklarımızın hayallerini önemseyen, onların görüşlerini dinleyen ve birlikte üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Voleybol sahanızı güle güle kullanın çocuklar” dedi.

“BAŞKANIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çocukların taleplerini karşılıksız bırakmayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür eden Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarı Ahmet Bora Karaata, “Güneş kızımız ve arkadaşları muhtarlığımıza başvurarak bir voleybol sahası yapılmasını istediler. Talebi hemen Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya ilettik ve hızlıca yanıt aldık. Başkanımız hemen çocuklarımız için bir voleybol sahasını parkımıza kazandırdı. Kendisine ilgi ve alakası için mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ESKİDEN SALINCAK DİREKLERİNDE OYNUYORDUK”

Mahallesinde bir voleybol sahası yapılması için yazdığı dilekçeyle süreci başlatan Güneş Sezgin, şunları söyledi: “Biz eskiden salıncak direklerinde oynuyorduk. Herkesin kafasına top geliyordu. Bu yüzden buraya bir voleybol sahası yapılmasını istiyordum. Dilekçemi yazıp muhtarımıza verdim. Talebim kısa sürede karşılık bulduğu için Nilüfer Başkanıma çok teşekkür ederim. İhtiyacımız vardı, arkadaşlarımızla birlikte takım çalışması yapabileceğimiz bir alana kavuştuk.”

“UMARIM YENİ FİLENİN SULTANLARI MAHALLEMİZDEN ÇIKAR”

Çalışmayı çok beğendiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Ufuk Ihlamur ise “Çok beğendim, harika bir şey yapılmış. Umarım yeni Filenin Sultanları mahallemizden çıkar. Çalışan bir belediye ve çalışan bir muhtarlık olunca her şey daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.