Cumhuriyet mirası İEF’de 95. yıl heyecanı

Kuruluş fikrinin İzmir İktisat Kongresi’nde ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortaya atılan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için geri sayım başladı. Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 4-25 Eylül 1927 tarihlerinde Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde “9 Eylül Sergisi” adıyla ilki düzenlenen İEF, bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla 5-13 Eylül tarihleri arasında milyonları bir kez daha Kültürpark’ta ağırlayacak.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

İzmir’in tarihsel mirası olan ve farklı sektörleri bir araya getiren ülkenin ilk genel ticaret fuarı olan İEF, bu yıl da dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri Türkiye ile buluşturacak. Ticaret ve eğlencenin harmanlandığı bir kültür şöleni havasında geçen fuar için kent genelinde çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta da hazırlıklara hız verdi. İzmirlilerin fuarı daha yeşil, daha temiz ve daha konforlu bir ortamda ziyaret etmeleri için yeşil alanlardan kaskatlı havuza, sert zeminlerden simge alanlara kadar kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

60’A YAKIN ÜLKEDEN KATILIM

Her yıl konserlerden, tiyatroya kitap stantlarından yöresel tanıtım etkinliklere kadar birçok organizasyonun yapılacağı fuara bu yılda 60’a yakın ülkeden katılım olacak. Geçen yıl dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergisi ve Atatürk’ün yaşamına ışık tutan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisine Türkiye’de ilk kez ev sahipliği yapan İEF, bu yıl da Nâzım Hikmet’in bugüne kadar Türkiye’de açılmış en kapsamlı sergisi olan “ROMANTİKA/Bir Ömrün Seyrüseferi”ye ev sahipliği yapacak.