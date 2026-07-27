ÇYDD İzmir Şubesi, 285 çocuğu “Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri” ile buluşturuyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, çocukların yaz dönemini verimli, güvenli ve gelişimlerini destekleyen etkinliklerle değerlendirmeleri amacıyla yürüttüğü “Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri” kapsamında İzmir’in 9 farklı merkezinde 285 çocukla buluşuyor. 1 Temmuz–20 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programla, çocukların yaklaşık iki aylık yaz dönemini yalnızca dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek, keşfederek ve sosyalleşerek geçirmeleri hedefleniyor.

Program kapsamında düzenlenen atölyeler, oyunlar, geziler, sanatsal çalışmalar ve yenilikçi öğrenme etkinlikleriyle çocukların özgürce keşfetmelerine, yeni deneyimler yaşamalarına, ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağlanıyor. Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini bütüncül biçimde desteklemeyi amaçlayan etkinlikler; enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine, ekip çalışmasını deneyimlemelerine, yeni bilgiler edinmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sunuyor.

ETKİNLİKLER 9 MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

“Eğlen Öğren Yaz Etkinlikleri”; ÇYDD İzmir Şubesine bağlı Bayraklı Hanife Nihal Kulaksızoğlu, Buca Öğretmen Zeynep Günöz, Karabağlar Feza Ceyhan Demir ve Karşıyaka Cumhuriyet Çağdaş Etkinlik Merkezlerinin yanı sıra Konak Belediyesi Ballıkuyu ve Beştepeler Semt Merkezleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gümüşpala, Limontepe ve Uzundere Çocuk Merkezlerinde gerçekleştiriliyor.

ÇYDD İzmir Şubesi Başkanı Aslı Tamtürk, çocukların aydınlık geleceğinin “benden bize” uzanan çağdaşlaşma yolunda dayanışma ve gönüllülükle kurulacağını belirterek, “Yaz döneminde çocuklarımızın enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerini, yeni şeyler öğrenmelerini, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve özgüven kazanmalarını önemsiyoruz. Bu çalışmalara kurumsal destek sunan tüm paydaşlarımıza, zamanını ve emeğini çocuklarımızın geleceği için paylaşan gönüllülerimize ve genç yaşta toplumsal sorumluluk üstlenen gençlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. ÇYDD İzmir Şubesinin yeni dönem projeleri ve burs desteklerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Tamtürk, sosyal ve ekonomik kırılganlıkların arttığı bu süreçte daha fazla çocuk ve gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.