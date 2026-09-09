Datça’da bir evden 5 ton çöp çıktı

Datça Belediyesi, çevreye yaydığı kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin kâbusu haline gelen çöp evi temizledi. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine harekete geçen belediye ekipleri, tonlarca çöp temizledi. Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereği Karaköy Mahallesi’nde yer alan ve mahalle sakinlerinin şikâyetine konu olan bir çöp evde geniş çaplı temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Güvenliği ve yasal prosedürleri sağlamak adına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda, temizlik işleri ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi.

İhbar ve tespitler üzerine harekete geçen belediye ekipleri, adrese ulaşarak evde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı. Gün boyu süren hummalı çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. Atıkların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından evde ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama işlemleri uygulandı.

Uzun uğraşlar sonucunda ev baştan aşağı temizlenerek çöpler tahliye edildi. Kötü koku ve haşere oluşumu nedeniyle çevreye ciddi rahatsızlık veren adresteki temizlik çalışmasıyla birlikte olası bir sağlık riski de engellenmiş oldu.