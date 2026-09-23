Datça’da dışarıya değil emeğe yatırım

Datça Belediyesi, öz kaynaklarına ve kendi ustalarının emeğine inanarak mütevazi koşullarla hiç de mütevazi olmayan çalışmalarla kamu kaynaklarının nasıl verimli kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü mutfağındaki sessiz kahramanların alın teri sayesinde hem belediye bütçesi korunuyor hem de Datça halkı kesintisiz ve güvenli hizmetle buluşmaya devam ediyor.

İşi mutfağında çözen, sahne arkasındaki o samimi ve özverili ekibin hikâyesi aslında tam olarak burada başlıyor. Dışarıdan hizmet alımını minimuma indiren müdürlük; araç bakım-onarımlarından mobilya üretimine kadar birçok işi kendi personeli ve öz kaynaklarıyla çözerek Datça halkına kesintisiz hizmet sunmak için 7/24 çalışıyor.

Oto tamir ustası Mehmet Döşeme, “Biz burada araçlarda motor, şanzıman, makas, balata ve diskler olmak üzere elimizden gelen bütün tamirat ve bakımları yapıyoruz. Bunların hepsini kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla tasarruf ediyoruz. Burada iki kişi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yolda kalan araçları sıcak, soğuk demeden gidip bulunduğu yerde tamir ediyoruz. İşlerin aksamaması için çalışıyoruz. Konteynerlerin içine evsel atık dışında moloz, fayans gibi birçok şey atıyorlar ve bunlar çöp kamyonlarına ciddi zarar veriyor” dedi.

Oto elektrik ustası Orhan Bulut, “Araçlardaki bütün arızalara biz bakıyoruz. Dışarıdan sadece parça alıyoruz ve dışarıya muhtaç olmadan elimizde olan bütün imkanları kullanıyoruz. Dışarıda tamir ettirmek demek araçların uzun süre yatması demek. Biz bunun önüne geçmeye ve araçların belediyeye hizmet etmesi için uğraşıyor, çalışıyoruz” diye konuştu.

Lastik ustası Özer Ermiş, “Datça Belediyesi’nin araçlarının tüm lastiklerine ben bakıyorum. Eskiden lastikle ilgili en ufak bir sorun sanayide yaptırılıyordu şimdi kendimiz yapıyoruz. Dışarıya tamir parası vermiyoruz. Sanayide sadece bizim işimiz yok bu yüzden saatlerce bekleniyordu. Sadece kendi araçlarımıza bakıyorum ve 24 saat hazır kıtayım. İşte bir aksama olmadan hemen lastikle ilgili sorunları çözüyoruz. Artık masraflar eskisine göre çok azaldı” dedi.

HAYATIN DURMASINI ENGELLİYORUZ

Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Aslan da Müdürlüğün, belediyenin lojistik ve teknik kalbi olduğunu vurguladı. Aslan, “İlçede 7/24 hizmetin sürekliliğini sağlar. Destek hizmetleri, bütçelerin yetmediği yerde yaratıcılığın, malzemelerin tükendiği yerde emeğin başladığı yerdir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, genellikle sahne arkasındaki görünmez güç yani mutfak ekibidir. Bu birimin yaptığı işler ancak bir aksaklık yaşandığında fark edilir. İlçede hizmet veren tüm iş makinelerinin, çöp kamyonlarının ve hizmet araçlarının temin edilmesi, personelin kullandığı büro malzemelerinin temini, hizmet binalarında kullanılan temizlik malzemelerinin teminine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahne arkasında gibi görünür ama hayatın durmasını engeller” dedi.

Aslan, şunları dile getirdi: “Günümüz ekonomik şartlarında, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Mekanik atölyemizde 2 personelimizle birlikte 1’inci kademe bakımlarımızı yapıyor, büyük arızaların önüne geçen ve kısıtlı bütçeyi koruyan en kritik savunma hattını oluşturuyoruz. Bizim müdürlüğümüzde görünmez kahramanların görünür başarıları var. Artık sadece satın alan ve tüketen değil; tasarlayan, üreten ve tasarruf sağlayan bir merkez haline geldik. Bu süreçte az sayıda personelle gece gündüz alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

TASARRUFU ARTIRARAK SORUNLARI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şantiyede çalışan işçileri ziyaret eden ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “En fazla harcama yaptığımız kalemlerden birisi araç bakımlarıydı. Şimdi bakım onarım atölyemizdeki ustalarımızla beraber bu maliyetleri düşürmeyi başardık. Dışarıdan hizmet almak yerine kendi bünyemizdeki ustalarımızın emeği ve tecrübesiyle arızalara müdahale ediyor, böylece bütçe tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle akaryakıt fiyatlarının çok yükselmesinden kaynaklı eğer araçlarda çok eskiyse, daha çok akaryakıt maliyeti çıkıyor. Elimizde olan araçları en ekonomik şekilde kullanmamız gerekiyor. En azami şekilde nasıl faydalanırız diye mücadele içindeyiz. Bir taraftan maliyet hesabı yapıyoruz ama bir taraftan sipariş verdiğimiz araçların gelmesini hala bekliyoruz. Tasarrufu daha fazla artırmak, yapılacak işler aksamadan arızaları iş güvenliğini de sağlayarak en hızlı şekilde çözmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde bünyesindeki usta odaklı çalışma modeliyle hem belediye bütçesinde ciddi tasarruf sağlıyor hem de kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesini güvence altına alıyor.