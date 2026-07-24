Datça’da yangına hızlı müdahale

Muğla’nın Datça ilçesindeki Emecik, Sarıliman Mevkii’nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği, Datça Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Emecik Mahalle Muhtarlığı ve vatandaşların hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlandı. Rüzgârın etkili olduğu bölgede yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 dönümlük makilik alan zarar gördüğü öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kurt, “Doğamız, ciğerlerimiz büyük bir risk altında. Tüm hemşehrilerimden ve misafirlerimizden ricam; rüzgârın da yoğun olduğu bu günlerde yangına sebebiyet verebilecek en ufak bir ihmalden dahi kaçınmalarıdır. Açık alanda ateş yakmayalım, izmaritlerimizi ve cam atıklarımızı doğaya bırakmayalım. Bir anlık dikkatsizlik telafisi imkânsız kayıplara yol açabilir. Bizler sahada tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz; Datça'mızın yeşilini ve geleceğini korumak için hep birlikte tedbiri elde bırakmayalım” dedi.