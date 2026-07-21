19. Türkiye Tiyatro Buluşması, 23-26 Temmuz tarihleri arasında tiyatro severleri birbirinden değerli oyunlar ve özel etkinliklerle Manisa’da buluşturacak. Buluşma, Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıları ve tiyatro izleyicilerini Manisa’da bir araya getirecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde yapılacak buluşma, ödül töreni, konser ve tiyatro oyunlarıyla dopdolu bir program sunacak. Festival, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de düzenlenecek Ödül Töreni Gecesi ile başlayacak.

SANCHEZ'E BARIŞ ÖDÜLÜ

Gecede tiyatro sanatına katkı sunan isimler ödüllerine kavuşurken, bir gösterisinde yaptığı espri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a "Çağdaş Aydın Direnç Ödülü" verilecek. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e de ‘Barış Ödülü' verileceği gecede Tiyatro Mahal ile Prof. Dr. Pınar Okay'a Emek Ödülü, Cezmi Baskın'a Onur Ödülü, Yunus Çetin'e Dans Ödülü verilecek. Ayrıca İzmir Atatürk Lisesi, Polen Ünlü Dayanışma Ödülü'ne, Daniele Bianchi, Sanat Köprüsü Ödülü'ne, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Berna Sağol Umut Ödülü'ne, Hasan Yükselir, Eylem Şafak Aydın Ödülü'ne, ve 35 Punto ise Nartan Kılıç Fotoğraf Ödülü'ne layık görüldü. Programın sonunda Dua Cuba & Margarita konseri sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan Festival kapsamında 24 Temmuz Cuma saat 21.00’de Sabahattin Ali’nin eserinden uyarlanan “Yol ve Ötesi” 25 Temmuz Cumartesi 21.00’de İtalyan tiyatrosunun önemli eserlerinden “Bahar Komedisi, 26 Temmuz Pazar 21.00’de ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sevilen oyunu “Şiddetli Geçimsizlik” sahnelenecek.