Denizli Büyükşehir çalışıyor, Tavas kazanıyor

Kapsamlı yürütülen projede sadece yollar değil, ilçe çehresi de tamamen değişti. Modern kaldırımlar, şık aydınlatma sistemleri, konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunan yeni yollar Tavaslı vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe merkezindeki ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, caddelerin fiziki durumuna göre farklı üstyapı uygulamaları gerçekleştirildi.

4 BİN METREDEN FAZLA YOLDA ASFALT VE PARKE YENİLEMESİ

Çalışmalar dahilinde Hükümet Caddesi 1.050 metre uzunluk ve 10 metre genişlikte, Recep Yazıcıoğlu Caddesi 930 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Karakol Caddesi 350 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Ramazan Köylü Caddesi 350 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Muğla Caddesi 290 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte ve Vatan Caddesi 280 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte sıcak asfaltla kaplandı. Projeyle ayrıca Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ne 3 bin 759 metrekare, Ramazan Köylü Caddesi’ne ise bin 500 metrekare kaldırım parkesi döşendi. 850 metre uzunluğa ve 7,5 metre genişliğe sahip Karaoğlanoğlu Caddesi’nde ise toplam 10 bin 500 metrekare parke kilit taşı uygulaması yapıldı. Ekipler; Muğla, Vatan, Hükümet ve Karakol caddelerinde mevcut altyapısı sağlam kalan kaldırımları koruyarak yalnızca yol kaplamalarını yenilerken, diğer caddelerde kaldırım ve yolları eş zamanlı olarak sıfırladı.

"TAVAS’IN HER SOKAĞINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Cadde esnafı ve bölge halkıyla bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler hakkında hemşehrilerinin görüş ve taleplerini dinledi. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, Tavas’a yakışır bir altyapı ve üstyapı hamlesini geride bıraktıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Tavas’ımızın her sokağına değer katmak, her adımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.