Denizli Büyükşehir’den çiftçilere fidan desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini hafifletmek adına sürdürdüğü fidan desteği projesine; bu yıl zeytin fidanının yanı sıra incir ve badem fidanı desteği de eklendi. Sertifikalı fidan destek programı kapsamında; Gemlik çeşidi zeytin, Sarılop çeşidi incir ve Ferragnes çeşidi badem fidanı dağıtılacak.

PROJE ÜÇ FARKLI KATEGORİDE PLANLANDI

Proje, üreticilerin ihtiyaçlarına ve arazi durumlarına göre üç farklı kategoride planlandı. Başvuru sahipleri zeytin, badem veya incir fidanı türlerinden yalnızca birini tercih edebilecek. Denizli il sınırları içerisindeki tüm ilçelerden başvuru yapılabiliyor. Destek programı, üreticilere hem mevcut bahçelerini tamamlama hem de yeni bahçe tesis etme imkanı sunuyor. Üreticiler, 2027 yılı ÇKS belgesinde zeytin, badem veya incir üretim alanına sahip olduklarını beyan edecek. Destekten aynı hanede yaşayanlardan yalnızca bir kişi yararlanabilecek.

SON BAŞVURU 23 EKİM

Üreticilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen fidan desteği projesinde başvurular başladı. Üreticiler başvurularını Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak ya da DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 23 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.