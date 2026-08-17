Denizli Büyükşehir’den dar gelirli ailelere 4,43 milyon TL destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi ve temel ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Daha önce bayram ikramiyesi ve gıda kolisi gibi çeşitli desteklerle ailelerin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik desteğini de sürdürüyor. Bu kapsamda binlerce ailenin Horoz Kartlarına toplam 4 milyon 435 bin 500 TL aktarıldı. Sosyal destek ödemelerinden yararlanan hak sahipleri SMS yoluyla bilgilendirilirken, Horoz Kartların vatandaşlara ulaştırılmasına da başlandı.

“OMUZ OMUZA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal adaleti güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu, “Tüm imkanlarımızı en adil ve şeffaf şekilde, doğrudan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sunmanın gayreti içindeyiz. Denizli’mizde hiçbir vatandaşımız kendini sahipsiz hissetmeyecek. İhtiyaç duyulan her noktada hemşehrilerimizin yanında, omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.