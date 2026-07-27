Denizli Büyükşehir’den deprem dirençliliği için bilimsel güç birliği

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu “Deprem Zararlarını Azaltmak için Çok Disiplinli bir Yaklaşım: Denizli Havzası’nda Sahaya Özel Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Mühendisliği Uygulamaları” başlıklı 125Y428 kodlu deprem araştırma projesinde kritik bir aşamaya geçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Gürboğa’nın yürütücülüğünü üstlendiği projenin ilk dönem saha çalışmaları, Denizli ili ve çevresinde sürdürülüyor.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA TAM DESTEK

Proje ekibi, yürütülen kapsamlı arazi ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette; İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Gürboğa, Denizli AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü V. Dr. Fatma Canaslan Çomut ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ufuk Tarakçıoğlu yer aldı. Görüşmede, yerel ölçekte sahaya özel elde edilecek bilimsel verilerin kentsel planlamaya entegrasyonu konuları ele alındı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gerçekleştirilen görüşmede kentin deprem dirençliliğini artıracak her türlü bilimsel çalışmaya belediye olarak tam destek vereceklerinin altını çizdi.

KAPSAMLI SAHA ÇALIŞMALARINDA SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

3 Ağustos 2026 tarihine kadar sahada büyük bir titizlikle sürdürülecek olan jeofizik ve jeolojik ölçüm süreçlerinde, bölgenin zemin yapısını ve deprem potansiyelini detaylı bir şekilde incelemek amacıyla modern teknolojilerden yararlanılıyor. Bu kapsamda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü bünyesindeki hassas sismometreler ile mikrotremor ölçümleri gerçekleştiriliyor. Denizli AFAD İl Müdürlüğü envanterinde bulunan LİDAR ve ortofoto kameralı dronelar aracılığıyla detaylı arazi modelleri oluşturuluyor.

GELECEĞİN YAPILAŞMA POLİTİKALARINA REHBER OLACAK

Üniversite, yerel yönetim ve kamu kurumlarının güçlü iş birliğiyle yürütülen bu çok disiplinli çalışmaların; Denizli'nin gelecekteki yapılaşma politikalarına, kentsel dönüşüm stratejilerine ve afet yönetimi planlamalarına güçlü bir bilimsel rehber olması bekleniyor.