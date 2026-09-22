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Denizli Büyükşehir’den su verimliliğine örnek uygulama

Denizli Büyükşehir’den su verimliliğine örnek uygulama

22.09.2026 16:33:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Denizli Büyükşehir’den su verimliliğine örnek uygulama

Denizli Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve su tasarrufunun artırılması amacıyla hayata geçirdiği sürdürülebilir projelerine bir yenisini ekledi. Asfalt Şantiyesi Yerleşkesi ve Asri Mezarlık’ta kurulan yağmur suyu depolama sistemleri sayesinde, yağış suları toplanarak belediye hizmetlerinde yeniden değerlendiriliyor.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi ve su tasarrufunun artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen örnek uygulama ile kent genelinde sürdürülebilir su yönetimi adına, yağmur suyu depolama sistemleri kuruldu. Bu sistem sayesinde yağmur suları, güvenle biriktiriliyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda yeniden kullanıma kazandırılıyor.

DEPOLANAN YAĞMUR SULARI YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILIYOR

Depolanan yağmur suları, yoğun olarak iş makineleri ve hizmet araçlarının kullanıldığı Asfalt Şantiyesi ile Asri Mezarlık’ta araçların yıkanması amacıyla değerlendiriliyor. Bu uygulama sayesinde şebeke suyuna olan ihtiyaç önemli ölçüde azaltılırken, doğal yollarla elde edilen su, herhangi bir kayba uğramadan belediye hizmetlerinde yeniden işlev kazanıyor. Gerçekleştirilen bu çalışma, yalnızca suyun temin edilmesine değil, aynı zamanda mevcut su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir su yönetiminin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

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