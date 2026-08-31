Denizli’de üreticinin yüzü Büyükşehir ile gülüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, aile işletmelerini korumak ve çiftçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt maliyetlerine karşı can suyu olmak amacıyla başlattığı projede dağıtım programına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 3 haftalık planlama doğrultusunda; ilk hafta Beyağaç, Çameli, Bekilli, Baklan, Sarayköy, Kale ve Serinhisar ilçelerinde; ikinci haftada ise Buldan, Tavas, Çal, Babadağ, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde üreticilere mazot destek kartları teslim edildi.

ÇAVUŞOĞLU: “TOPRAK BOŞ KALMASIN, ÜRETİCİ KAZANSIN”

Üreticiyi baş tacı etmeye ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Çiftçimizin, üreticimizin alın terine sahip çıkmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Artan mazot ve girdi maliyetlerinin toprağını işleyen hemşehrilerimizin belini bükmesine izin veremeyiz. Bu destekle amacımız üreticimizin üretim maliyetlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Üreticimiz ürettikçe Denizli’mizin kazanacağını biliyoruz. Bu nedenle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Destek kapsamında, son hafta programı ile il genelindeki tüm hak sahibi üreticilere mazot destek kartları ulaştırılacak. Bu hafta Çivril, Acıpayam, Güney ve Honaz ilçelerindeki törenlerin ardından dağıtım programı, 4 Eylül 2026 tarihinde Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yapılacak final programıyla tamamlanacak.

Destek programı kapsamında son hafta dağıtım takvimi:

31 Ağustos 2026, Pazartesi

Çivril (1.311 üretici, 94.040 litre)

1 Eylül 2026, Salı

Acıpayam (776 üretici, 55.340 litre)

2 Eylül 2026, Çarşamba

Honaz (912 üretici, 57.190 litre)

3 Eylül 2026, Perşembe

Güney (677 üretici, 49.890 litre)

4 Eylül 2026, Cuma

Merkezefendi ve Pamukkale (Toplam 707 üretici, 48.610 litre)

MAZOT KART İLE KULLANIM İMKANI

Proje çerçevesinde üreticilere takdim edilen Mazot Destek Kartları ile hak sahipleri, kendilerine tanımlanan destek miktarlarını 13 Kasım 2026 tarihine kadar ister tek seferde isterlerse ihtiyaçları doğrultusunda parçalı olarak kullanabilecek.