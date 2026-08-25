Denizli’nin kadınları bu kez Acıpayam’da buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için hayata geçirdiği “Birlikte Geziyor, Birlikte Tanıyor, Birlikte Güçleniyoruz” projesi tüm hızıyla sürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen gezi programına her gün iki farklı ilçeden toplam 100 kadın katılıyor. İlçe sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırmak ve kent bilincini pekiştirmek amacıyla başlatılan proje, Çivril ve Kale ilçelerinin ardından Acıpayam ilçesiyle devam etti.

DOLU DOLU ACIPAYAM KEŞFİ

Hafta boyunca 16 farklı ilçeden gelen kadınlar, bu kez rotasını Acıpayam’ın tarihi ve turistik noktalarına çevirdi. Programda kadınlar hem yeni yerler keşfetti hem de kurulan samimi bağlarla keyifli anlar paylaştı. Gezi programı, sabah saatlerinde Keloğlan Mağarası ziyareti ile başladı. Ardından sırasıyla Dodurgalar Şehitlik Anıtı ve tarihi dokusuyla büyüleyen Yazır Tarihi Camii (Ömer Ağa Camii) ziyaret edildi. Ucarı Göleti’ndeki öğle yemeği molasının ardından doğa harikası Acıpayam Kanyonu’na hareket eden katılımcılar, bölgenin eşsiz manzarasını yerinde inceleme imkânı buldu.

UCARI GÖLETİ’NDE KEYİFLİ BİR MOLA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, bu anlamlı gezide kadınları yalnız bırakmadı. Ucarı Göleti’nde gerçekleştirilen buluşmada katılımcılarla yakından ilgilenen Çavuşoğlu, onlarla sohbet etti. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, muhtar eşleri ve kadın muhtarlar da yer aldı. Çay ve kahve eşliğinde yapılan sohbetlerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kadınların sosyal yaşamdaki etkin rolüne vurgu yapıldı.

“İYİ Kİ BU PROJE VAR”

Günün sonunda Acıpayam’dan mutlu anılarla ayrılan kadınlar, bu tür organizasyonların kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Yeni yerler keşfetmenin ve hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendilerine moral kazandırdığını belirten katılımcılar, bu anlamlı projeyi hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.