Denizli tarımında “Ortak Akıl” dönemi: Tarım Masası çalışmalarına başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda bir araya gelen Tarım Masası, sektörün bileşenlerini tek çatı altında topladı. Toplantıda yer alan kurucu paydaşlar arasında; Denizli Ticaret Borsası, Denizli Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, KÖY-KOOP, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği yer aldı. Toplantıda, büyükşehir bürokratları, ilgili daire başkanları ve personel de hazır bulundu.

“TARAFIMIZ BELLİ, ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Denizli tarımında yeni bir dönemin kapılarını aralayan Tarım Masası’nın ilk toplantısında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarım ve hayvancılığa verilen desteğin kararlı bir şekilde büyüyeceğini vurguladı. Yola çıktıklarında çok az sayıda üreticinin kendilerine inandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, bugün binlerce üreticiye ulaştıklarını belirterek, “Biz gerçekten bu yaptığımız uygulamalarla belki üreticilerimizin sorunlarını tek başımıza çözmüyoruz ama biz üreticilerimizin yanında olduğumuzu herkesin görebileceği değerli bir desteği insanlara ulaştırıyoruz” dedi.

“KIRSALDA SADECE ÜRETİMİ DEĞİL, MUTLU BİR YAŞAMI İNŞA EDİYORUZ”

Tarım ve hayvancılık desteklerinin sadece mazot, gübre veya yem desteğinden ibaret olmadığını, kırsalda yaşayan vatandaşların sosyal yaşamını ve konforunu da doğrudan hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, kırsal kalkınmanın çok yönlü bir vizyon gerektirdiğini ifade etti. Köylerdeki yaşam kalitesini artırmak için atılan adımlara değinen Başkan Çavuşoğlu, “Üreticimiz eşiyle, çocuğuyla mutlu olmazsa üretim için motivasyon kaynağı bulamaz. Biz onun için orada yaşarken de mutlu olsunlar istiyoruz. Mesela köyümde sinema günleri yapıyoruz. 50 kişinin yaşadığı köye dahi gidip sinema kuruyoruz. Kırsalda yaşayan kadınlarımızı evlerinden alıp farklı ilçelere götürerek orada hayata ortak olmalarını sağlıyoruz. Yani olaya bakarken geniş bir perspektifle bakmalı; o insanların yaşarken de mutlu olabileceği, hayal kurabileceği bir hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ ÜRETİCİSİ VE ÜRETİMİYLE GÜÇLENEN DENİZLİ”

Tarım Masası’nın sadece anlık sorunları konuşan bir istişare yeri olmadığını, uzun vadeli ve kalıcı çözümler üreten stratejik bir akıl merkezi olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’mizin bereketli topraklarına değer katmak, üreticimizin alın terini baş tacı etmek ve kent tarımını ortak akılla yarınlara taşımak amacıyla bu masayı kurduk. Denizli’nin toprağı için, üreticimizin geleceği için aynı masadayız. Bugün hayata geçirdiğimiz Tarım Masası ile kamu kurumlarımızı, meslek odalarımızı ve üretici birliklerimizi ortak bir zeminde buluşturduk. Sahadaki sorunları birlikte tespit edecek, bilimsel bilgiyle üreticimizin tecrübesini buluşturacak ve Denizli tarımının geleceğine birlikte yön vereceğiz. Çünkü tarım; yalnızca üretim değil, Denizli’nin geleceğidir. Hedefimiz daha güçlü üretim, daha güçlü üretici, daha güçlü Denizli” diye konuştu.

TARIM MASASI’NDA YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş’ın moderatörlüğünde devam eden toplantıda, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu Tarım Masası’nın kuruluş amaçları, hedefleri ve çalışma disiplinleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından üreticilerin hibe ve teşviklerden daha etkin yararlanması için izlenecek yol haritası ele alındı. Tarım Masası’nın sadece bir istişare kurulu olmadığı, aynı zamanda sahada çözüm üreten bir yapı olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun başkanlığını yürüteceği Kurul’un başkan yardımcılıklarına Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca seçildi.

“SAHADAN POLİTİKAYA” KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Tarımsal sorunların analiz edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi konularını gündeme taşıyacak olan Tarım Masası, üretici ve yetiştiricilere yönelik eğitim, danışmanlık ve farkındalık programları, yerel ürünlerin tanıtılarak pazarlara erişiminin desteklenmesi, kentte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesinde aktif rol oynayacak. Alınan kararlarla birlikte Denizli tarımının yol haritası netleşirken, Tarım Masası’nın ilerleyen dönemlerde üreticinin güçlenmesi adına atılacak somut adımlarla tarladan sofraya verimliliğin artırılmasına önemli katkılar sunacağı ifade edildi. Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.