‘Dert’ zili çalıyor!

2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, artan okul giderleri ve fiziki yetersizlik tartışmalarıyla başladı. İzmir’de 30 Ekim depremi sonrası yıkılan çok sayıda okulun yerine yenilerinin hâlâ yapılmaması, öğrencileri farklı okullara taşınmak ve kalabalık sınıflarda eğitim görmek zorunda bırakırken yeni yıkım ve kapatma kararları mağduriyeti daha da büyüttü. Eğitimciler ise kamusal eğitimin yükünün giderek velilerin sırtına bırakıldığına dikkat çekti.

OKTAY: HER ŞEY AİLELERİN ÜZERİNE YÜKLENİYOR

Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Osman Gazi Oktay, okulların temel giderlerinin giderek velilerin üzerine bırakıldığını söylerken Nitelikli Eğitim Üretken Öğretmen Derneği (NE-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir ise eğitimde yaşanacak krizin “bir neslin kaybı” anlamına geleceği uyarısında bulundu. İzmir’de bazı okullar hakkında alınan kapatma ve yıkım kararları da öğrencileri ve velileri mağdur etti. Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüksek görünmesine karşın yaklaşık 1 milyon 200 bin eğitim emekçisinin maaşları ve temel giderlerin ardından yeni okul, derslik ve bakım yatırımları için yeterli kaynak kalmadığını söyledi. Oktay, “Yeni okul ve derslik yapımı ile mevcut yapıların onarımı yeterince yapılamıyor. ‘Bağış’ adı altında temizlik personeli, güvenlik, sınav kâğıdı, fotokopi ve karne gibi farklı adlar altında veliden para toplanıyor. Kamusal eğitimin giderleri giderek ailelerin üzerine yükleniyor” dedi. Oktay ekonomik kriz nedeniyle çocukların eğitimden kopup çalışmak zorunda kaldığını vurgulayarak “Ekonomik durumu yetersiz ailelerin çocukları derslere aç girebiliyor. Aç bir çocuktan sağlıklı ve nitelikli bir eğitim performansı beklemek mümkün değildir” dedi.

ÖZDEMİR: LAİK EĞİTİM UYGULANMALIDIR

NE-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdemir de yeni eğitim öğretim yılına milyonlarca öğrenci ve öğretmenin önemli sorunlarla başladığını söyledi. Eğitim sisteminin gençlere umut vermek yerine kaygı ürettiğini ifade eden Özdemir, “Okullarımızda akılcı, bilimsel ve laik eğitim uygulanmalıdır” diye konuştu. Türkiye’nin öğrenci başına yaptığı eğitim harcamasının OECD ortalamasının altında olduğunu belirten Özdemir, velilerin kırtasiye, servis, barınma giderleri karşısında zorlandığını belirterek “Ekonomik kriz olabilir, bir süre sonra düzelebilir. Ancak eğitimde yaşanacak bir kriz nesillerin kaybı demektir. Ekonomik krizin hiç uğramayacağı yer eğitim olmalıdır” ifadelerini kullandı.