DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün kapatılmasına tepki: Eğitim ticarethane değildir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmasına yönelik tepkiler sokağa taştı. Birleşik Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla Alsancak’taki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplanan siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ortak bir basın açıklaması düzenledi. Eyleme; mutlak butlan yönetimi tarafından atanan CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü, DEM Parti MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İYİ Parti Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Av. Berkay Muhammet Birci, Yeşil Sol Parti İl Yönetim Kurulu Eş Sözcüsü Kenan Işık, Birleşik Emekliler Sendikası Buca Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Erdin ile Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği, Devrimci Tekstil-İş Sendikası, EGEÇEP katıldı.

"ÜNİVERSİTELER TİCARETHANE, SANAT LÜKS DEĞİLDİR"

Basın açıklamasında konuşan Birleşik Emekliler Sendikası Buca Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Erdin, kamusal eğitimi savunmak için gençlerin yanında olduklarını vurguladı:

"Birleşik Emekliler Sendikası olarak yalnızca enstitüyü savunmak için değil kamusal eğitimi, sanatı ve üniversitelerin toplum için varlığını savunmak adına buradayız. Yıllarca çalıştık, ürettik, vergimizi ödedik; şimdi emekliyiz. Emekli olmak susmak değildir. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün sanat emekçilerinin ve akademisyenlerin yanındayız. Emekliler öğrencilerin yanındadır. Buradan açıkça söylüyoruz; üniversiteler ticarethane değildir, eğitim ticari mal değil, sanat lüks değildir, öğrenci müşteri değildir. Kamusal eğitimin dar grupların eline bırakılmasına rıza göstermiyoruz. Bir kurumun kapatılması yalnızca öğrencilerin değil toplumun geleceğinden bir parçanın kopartılmasıdır. Bu karardan vazgeçin. Öğrencileri, sanatçıları ve sanat emekçilerini dinleyin. Üniversite kararlarını kapalı kapılar ardından değil öğrencinin talepleriyle alın. Eğitim hakkı toplumun hakkıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatılamaz; eğitim haktır satılamaz, sanat lüks değil haktır. Öğrenciler yalnız değil, emekliler gençlerin yanında; yaşasın örgütlü mücadele. Sanat susmayacak; öğrenci, emekli dayanışması ve örgütlü mücadelemiz yaşasın."

"REKTÖRLÜK GERİ ADIM ATMALI"

DEM Parti MYK Üyesi ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, karara karşı ortak mücadele çağrısında bulundu:

"Bugün burada toplanan arkadaşlarımız bizim açımızdan değerli işler yapıyor. İzmir Güzel Sanatlar çok değerli insanları yetiştirmiş bir kurumdur. Daha önce İstanbul’da benzer girişimler oldu; kapatıp sonra açmak zorunda kaldılar. Kapatılmış olması, sanata ve eğitime karşı takınılan olumsuz tutumun kanıtıdır. İzmir’de bu durumu sessizce kabul etmek bu kente yakışmıyor. Emek ve demokrasi güçlerine sesleniyorum; ses çıkartmamız gerekiyor. Mücadelemiz ve sesimiz kısık değil gür çıkmalı. Rektörlük geri adım atmalı; şayet atmazsa örgütlenmek ve bu duruma ortak olmamak gerekir."

"GÜZEL SANATLAR OLMAZSA ÜNİVERSİTE EKSİK KALIR"

Butlan yönetiminin atadığı CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de sanat eğitiminin üniversite kimliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. Gümrükçü, "Güzel Sanatlar biriminin yaşatılması için bundan sonra elimizden geleni yaparız. Dokuz Eylül güçlü bir mühendislik ve hukuk fakültesine sahiptir; eğitim ve tıp fakültelerinin binlerce insana temas ettiğini biliriz. Güzel Sanatlar olmazsa üniversite, üniversite olmaktan çıkar. Üniversite halkındır, ticarethane değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadelenin arkasındayız" dedi.

"MÜCADELEYİ PARLAMENTOYA DA TAŞIYACAĞIZ"

Yeşil Sol Parti İl Yönetim Kurulu Eş Sözcüsü Kenan Işık, tüm kenti dayanışmaya çağırarak şunları kaydetti:

"Siyasal iktidarın emeğe ve sanatçıya yönelik baskıcı politikaları devam ediyor; Dokuz Eylül de bundan payını aldı. İzmir’deki bütün sanatçıları ve demokratik kitle örgütlerini birleşik bir mücadeleye davet ediyoruz. İzmir halkını bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz. Mücadeleyi parlamentoya da taşıyacağız. Tüm emek ve demokrasi güçlerini güzel sanatlara sahip çıkmaya davet ediyoruz."

"ANLADIKLARI TEK ŞEY BETON"

İYİ Parti Kurumsal İlişkilerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Av. Berkay Muhammet Birci ise yönetim sistemini eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşamış olduğumuz meselenin temel sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Parti olarak biz bunu hep eleştirdik. Tek adam sisteminin ülkeyi hukuksuzluğa götüreceğini söyledik. Bunun temel çözümünün de parlamenter sisteme dönüş olacağını savunuyoruz. İktidardakiler güzellikten de sanattan da pek anlamazlar; anladıkları tek şey betondur."