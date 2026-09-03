Dikili ve Midilli, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde dansla buluştu

Geleneksel motifleri modern figürlerle harmanlayan Dikili ekibi, sergilediği performansla izleyicilerden büyük beğeni toplarken Midillili dans ekipleri de kendi yöresel danslarını sahneye taşıdı. Ege’nin iki yakasından dansçıların aynı sahneyi paylaştığı gecede, kültürler arası dostluk, kardeşlik ve barış mesajları öne çıktı.

BARIŞIN ORTAK DİLİ DANS OLDU

Dans ve müziğin evrensel gücünün 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Dikili ve Midilli arasında bir kez daha sağlam bir dostluk köprüsü kurduğunu ifade eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, konuşmasından Ege’nin birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: Sizleri Midilli’nin karşı kıyısı Dikili’den getirdiğimiz dostluk ve kardeşlik duygularıyla selamlıyorum. Bugün burada, yüzyıllardır yan yana yaşayan iki halkın ne kadar yakın olduğunu bir kez daha hissetmek ve bu güzel dostluğu dansla sahneye taşımak için bir aradayız. 1 Eylül Dünya Barış Günü gibi anlamlı bir günde aynı duyguda ve aynı sahnede buluşmak bizler için çok kıymetli. Bizim için Ege Denizi iki halkı ayıran bir sınır değil; yüzyıllardır insanları birleştiren, kültürleri buluşturan bir dostluk yolu olmuştur. Bugün bu yolun en güzel halini görüyoruz. Midilli’nin ve Dikili’nin sanatçıları aynı sahnede buluşuyor, farklı dillerde söylenen ezgiler aynı coşkuda birleşiyor. Barış tam da budur; birbirimizi anlamak, aynı sahnede yan yana durabilmektir. Bu dostluk köprüsünün her geçen gün daha da güçlenmesini istiyoruz çünkü halklar arasındaki dostluk en güçlü barış köprüsüdür. Bu yıl Midilli’deyiz, gelecek yıl da aynı coşkuyla karşı kıyıda, Dikili’de hep birlikte buluşacağız.





BAŞKAN KIRGÖZ’DEN UNUTULMAZ ZEYBEK PERFORMANSI

Gecenin en renkli anlarından biri ise Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün sahneye çıkarak sergilediği zeybek performansı oldu. Ege’nin köklü kültürünü sahnede adımlarıyla yaşatan Başkan Kırgöz, sergilediği zeybek oyunuyla izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

ORTAK GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

Gecede yaptığı değerlendirmelerde ikili ilişkilerin önemine vurgu yapan Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, “Geçen yıl değerli dostum Adil Kırgöz ile başlattığımız dostluk ilişkilerinde bugün çok önemli bir aşamaya geldik ve bu bağı her geçen gün daha da geliştirdiğimize inanıyorum. Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Ege’nin iki yakası burada yeniden bir araya geldi. Bazen iletişim kurmak için dil bilmeye gerek yoktur; dans, müzik ve kültür bizim aslında ortak dilimizdir. Ortak bir geçmişimiz, paylaştığımız pek çok değerimiz var ve bugün burada tüm bu güzellikleri hep birlikte yeniden yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.





ANLAMLI HEDİYELEŞME

Etkinlik kapsamında iki yaka arasındaki dostluğu simgeleyen anlamlı bir hediye takdimi de gerçekleşti. Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, Midilli’nin Agiasos bölgesinde özel olarak üretilen çinileri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e sundu.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise Dikili Belediyesi kursiyerlerinin el emeğiyle ürettiği çinileri Midilli Belediye Başkanı’na ve heyette yer alan iki belediye başkan yardımcısına takdim etti.

İki kentin ekiplerinin gecenin sonunda birlikte sahne almasıyla sona eren Dikili - Midilli Dans Festivali, Ege’de barış ve dostluk rüzgârları estirdi. Dansın ve dostluğun ortak sahnesi, önümüzdeki yıl Dikili’de kurulacak.