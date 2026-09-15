Dirençli İzmir hedefinde yeni adım: Sıra Konak ve Bayraklı’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla yürüttüğü mikrobölgeleme çalışmalarını Konak ve Bayraklı’ya taşıdı. Deprem sırasında zeminden kaynaklanabilecek riskleri ayrıntılı biçimde ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar, Bornova ve Karşıyaka’nın ardından iki ilçede daha başladı.

Bornova’da yaklaşık 7 bin, Karşıyaka’da ise 2 bin hektarlık alanda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla Konak’ta yaklaşık 2 bin, Bayraklı’da ise yaklaşık 2 bin hektarlık alan mercek altına alınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik Şirketi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, iki ilçede belirlenen yaklaşık 300 noktada sondaj yapılması planlanıyor.

ZEMİNİN YAPISI ADIM ADIM ORTAYA ÇIKARILIYOR

Konak’ta Göztepe Parkı içerisinde sondaj çalışmalarına başlandı. Jeoloji mühendisi Ercüment Aysert, bölgede zemin özelliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenmesi için farklı derinliklerde sondajlar gerçekleştirildiğini belirtti. Aysert, “Buradaki sondaj yaklaşık 50 metre olarak planlanan zayıf zemin dediğimiz alüvyon sondajı olacak. Bu sondajı sığ sondaj olarak değerlendiriyoruz. Daha derin, yaklaşık 400 metrelik sondajlarımızla da ana kaya derinliğini belirlemeyi ve basen yapısını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Sondajlardan alınan zemin numuneleri laboratuvarlarda incelenecek. Bu çalışmalarla zeminin sınıfı, dayanımı ve mühendislik açısından kullanılacak parametreleri belirlenecek. Aysert, “Bütün bu çalışmanın amacı İzmir’i depremin yaratacağı etkilere karşı hazırlamak. Depremin yaratacağı zeminden kaynaklı etkileri önceden belirleyebilmek ve yapılaşmayı buna göre yönlendirmek” diye konuştu.

“YAPILAŞMA KARARLARI BELİRLENECEK”

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik Şirketi’nde görev yapan jeoloji mühendisi Kıvanç Maden de mikrobölgeleme çalışmalarının yapı güvenliği açısından önemine dikkat çekti. Maden, “Binaların üzerinde bulunduğu zemine uygun yapılması, yapı güvenliği açısından önemli şartlardan birisi. Bu kapsamda zeminlerin doğru özelliklerinin belirlenerek mikrobölgeleme çalışmaları vasıtasıyla imar planlarına yansıtılması gerekiyor” dedi. Çalışmaların ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle sürdürüldüğünü belirten Maden, kentte yaklaşık 4 bin hektarlık alanda inceleme yapıldığını söyledi. Bayraklı’da 130, Konak’ta ise 170 sondaj noktası belirlendiğini aktaran Maden, “Çalışmalarımızın amacı zeminlerimizin özelliklerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi. Bu çalışmalardan sonra ne tür yapıların yapılacağına ve ne tür önlemlerin alınacağına karar verilecek” ifadelerini kullandı.

DEPREME KARŞI BİLİMSEL HAZIRLIK

Bornova, Karşıyaka, Konak ve Bayraklı’daki çalışmaların tamamlanmasıyla yaklaşık 13 bin hektarlık alanın zemin özellikleri ayrıntılı olarak belirlenmiş olacak. Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında elde edilen veriler yalnızca zeminin mevcut durumunu ortaya koymakla kalmayacak; İzmir’in gelecekteki planlama ve yapılaşma kararlarına da bilimsel bir temel oluşturacak.