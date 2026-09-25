DİSK Dev Emekli-Sen: Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Ege Bölge Temsilciliği üyeleri, emeklilerin ekonomik koşullarına ve çalışan memurlara verilen seyyanen artışın emekli aylıklarına yansıtılmamasına tepki göstermek amacıyla Konak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde bir araya geldi. Eylemde ilk olarak DİSK Dev Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ercan Çınarlı konuştu. Çınarlı’nın açılış konuşmasının ardından basın açıklamasını DİSK Dev Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak okudu.

“EMEKLİLER DERİN YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan sosyal hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine dikkat çeken Özkaynak, uygulanan ekonomi ve ücret politikalarının emeklileri giderek daha ağır koşullarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısının görmezden gelinemeyecek noktaya ulaştığını belirten Özkaynak, “Emekliler toplumun en korumasız, en derin yoksullukla sınanan kesimi haline getirilmiştir. Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır” dedi.

“SEYYANEN ARTIŞ EMEKLİLERE DE YANSITILMALI”

Çalışan kamu görevlilerine verilen seyyanen ilave ödemenin emeklilere yansıtılmamasını eleştiren Özkaynak, seçim öncesinde artışın emeklilere de uygulanacağı yönünde açıklamalar yapıldığını ancak daha sonra emeklilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi.

Uygulamanın çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir farkını büyüttüğünü savunan Özkaynak, “Yıllarca aynı okulda ders vermiş iki öğretmenden biri emekli olduğu için daha düşük gelire mahkûm edildi. Aynı hastanede çalışan sağlık emekçileri arasında emeklilik nedeniyle büyük bir gelir uçurumu yaratıldı. Emeklinin geliri, aktif çalışan meslektaşının maaşının yarısının dahi altına itildi” diye konuştu.

Özkaynak, seyyanen artışın yalnızca memur emeklileri için değil SSK ve Bağ-Kur emeklileri dahil tüm emeklilere uygulanması gerektiğini ifade etti.

AYM’YE ÇAĞRI

Seyyanen artışın emeklilere yansıtılmamasına ilişkin yargı sürecine de değinen Özkaynak, konunun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde olduğunu belirterek yüksek mahkemeye çağrı yaptı.

Özkaynak, “Anayasa Mahkemesi, kamusal adaletin, sosyal devlet ilkesinin ve kanun önünde eşitliğin gereğini yerine getirmeli; emekliler açısından eşitsizlik yarattığını düşündüğümüz düzenlemelere ilişkin kararını vermelidir” dedi.

“KÖK AYLIK UYGULAMASINA SON VERİLSİN”

Emeklilerin yaşadığı gelir kaybının yalnızca seyyanen artışla sınırlı olmadığını söyleyen Özkaynak, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ve kök aylık sisteminin de emeklileri yoksullaştırdığını savundu.

Özkaynak, “Milyonlarca işçi, çiftçi ve küçük esnaf emeklisi kök aylık uygulamasının içine hapsedilmiştir. Resmi zam oranları kök aylıklara uygulanırken milyonlarca emekli zam dönemlerini ya artış almadan ya da sembolik artışlarla geçiriyor. En düşük emekli aylığı insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlamaktan uzaktır” ifadelerini kullandı.

Farklı tarihlerde emekli olanlar arasındaki aylık farklarının da giderilmesi gerektiğini belirten Özkaynak, kapsamlı bir intibak yasası çıkarılması gerektiğini söyledi.

“EMEKLİLİK LÜTUF DEĞİL, KAZANILMIŞ HAKTIR”

Sağlık hizmetlerinde emeklilerden alınan muayene katılım payları ile reçete ve ilaç farklarına da tepki gösteren Özkaynak, bu uygulamaların kaldırılmasını istedi.

Emekli aylıklarının sosyal yardım olarak değerlendirilemeyeceğinin altını çizen Özkaynak, “Emekli aylığı bir sosyal yardım, bir lütuf ya da sadaka değildir. Bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, okullarında, hastanelerinde ve atölyelerinde dökülen alın terinin, yıllarca ödenmiş primlerin anayasal ve yasal karşılığıdır” dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Dev Emekli-Sen adına talepleri sıralayan Özkaynak; çalışan memurlara verilen seyyanen artışın geçmişe dönük hak kayıplarıyla birlikte memur emeklilerine ödenmesini, söz konusu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsamasını, aylık bağlama oranlarının yükseltilmesini ve kök aylık uygulamasına son verilmesini istedi.

Özkaynak ayrıca en düşük emekli aylığının insanca yaşam koşulları gözetilerek artırılması, kapsamlı bir intibak yasası çıkarılması, sağlıkta katkı paylarının kaldırılması ve emeklilerin sendikal örgütlenmesinin önündeki engellerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Yıllarca ürettik, bu ülkeyi var ettik; bugün sefalet ücretleriyle açlığa, yalnızlığa ve yokluğa mahkûm edilmeyi reddediyoruz. Memuruyla, işçisiyle, esnafıyla tüm emekliler için insanca yaşam mücadelesini her alanda sürdürmeye kararlıyız” denildi.