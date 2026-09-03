“Doğa ile Barış” sanat programı devam ediyor

İzmir Kent Konseyinin ev sahipliğinde; Bağlantısız Sanatçılar İnisiyatifi, DÖ ART PROJECT ve DÖ ART SPACE’in organizasyonuyla gerçekleştirilen program, barış kavramını farklı bir perspektiften ele alıyor. Program, barışı yalnızca insanlar arasındaki ilişkiler üzerinden değil; doğayla, kentle, bütün canlılarla ve insanın kendisiyle kurduğu bağ üzerinden yeniden düşünmeye çağırıyor.

SERGİLERLE BAŞLAYAN YOLCULUK SANATIN FARKLI DİSİPLİNLERİYLE SÜRÜYOR

“Doğa ile Barış – Yaşamla Yeniden Karşılaşma” programı, 31 Ağustos’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi ile İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen sergi açılışlarıyla başladı.

Mona Muzo’nun küratörlüğünü üstlendiği, Uluslararası İZARTİST Derneğinin kürasyon desteği sunduğu sergilerde farklı disiplinlerden sanatçıların eserleri; doğa, yaşam ve barış düşüncesi etrafında bir araya geldi.

Sergi açılışlarının ardından program; farklı sanat disiplinlerinden atölyeler, söyleşiler, şiir, performans ve katılımcı buluşmalarıyla devam etti. Sanatçılar, atölye yürütücüleri ve sanatseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikler, sanatın ortak düşünce ve paylaşım alanı oluşturma gücünü görünür kıldı.

BARIŞ DÜŞÜNCESİ ORTAK ÜRETİMLE ÇOĞALIYOR

31 Ağustos’tan bu yana devam eden program, bugün ve yarın sergi ziyaretleri, atölyeler ve farklı sanat etkinlikleriyle sürecek. Sanatçılarla katılımcıları aynı zeminde buluşturan etkinliklerle, barış düşüncesinin ortak üretim, paylaşım ve dayanışma yoluyla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programın Sanat Direktörü Özgür Şanlı, etkinliklerin gördüğü ilgi ve devam eden programa ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Her sergi, atölye ve paylaşım, barışın sesini biraz daha çoğaltıyor. Farklı disiplinlerden sanatçıların ve katılımcıların aynı düşünce etrafında yan yana gelmesi umudumuzu diri tutuyor. Programımız henüz tamamlanmadı; yeni etkinlikler ve buluşmalarla devam ediyor. Sanatın açtığı bu ortak alanda daha fazla insanla buluşmayı diliyoruz. Etkinlikler ve sergiler tüm sanatseverlerin katılımına açık. Sanatın diliyle doğayı, yaşamı ve barışı yeniden düşünmek isteyen tüm İzmirlileri davet ediyoruz.”