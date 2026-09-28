Dokuz günlük edebiyat şöleni sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP - 8. İzmir Kitap Fuarı, son gününde de yoğun ilgi gördü. Gün boyunca Kültürpark’ın farklı noktalarında hareketlilik yaşanırken, imza ve söyleşi programları edebiyat, tarih ve farklı düşünce alanlarından isimleri okurlarla bir araya getirdi. İZKİTAP’ın son gününde Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi, tarih ve Cumhuriyet üzerine iki buluşmaya ev sahipliği yaptı. Sinan Meydan, “Atatürk’ün Mirası Laik Cumhuriyet” başlıklı söyleşide Cumhuriyet’in kuruluş sürecini ve Atatürk’ün mirasını ele alırken, Naim Babüroğlu “Atatürk ve Cumhuriyet” başlıklı söyleşide Atatürk’ün Cumhuriyet’e uzanan hikayesini, İzmir yıllarını, yaşamının son döneminde sağlığını kaybetme pahasına Hatay için verdiği mücadeleyi anlattı. Çağrı Dörter ise Pakistan Pavyonu’nda “İnsanın Sırrı ve Yaşamın Anlamı” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluştu. Gün boyunca söyleşilerin yanı sıra imza etkinlikleri de devam etti.

200 YAYINEVİ VE KURUM

Aralarında Cumhuriyet yayınlarının da olduğu yaklaşık 200 yayınevi ve kurumun yer aldığı İZKİTAP’ta dokuz gün boyunca 400’e yakın yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla buluştu. Yaklaşık 500 etkinliğin gerçekleştirildiği fuarda edebiyatın yanı sıra tarih, kültür, sanat, bilim ve toplumsal yaşama ilişkin farklı konular ele alındı.

YAZARLAR GEÇİDİ

Fuarın onur konuğu Gündüz Vassaf, insan, toplum ve yaşam üzerine düşüncelerini İzmirlilerle paylaşırken; Ediz Hun, Ayşe Kulin, Zeynep Oral, Ahmet Şerif İzgören, Ali Nesin, Başak Sayan, Feyza Hepçilingirler, Haydar Ergülen, Nilüfer Açıkalın, Polat Özlüoğlu, Saygı Öztürk, Suat Çağlayan, Tuğrul Keskin gibi birçok isim de söyleşi ve imza etkinlikleriyle fuarın konukları arasında yer aldı. Çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik etkinlikler de İZKİTAP’ın programında önemli yer tuttu. Çocuklar ve gençler, yazar buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle kitaplarla bir araya gelirken, aileleriyle birlikte fuarın farklı alanlarını gezme fırsatı buldu.

ON BİNLERCE ZİYARETÇİ

Kültürpark’ı kitapların, yazarların ve okurların buluşma noktası haline getiren İZKİTAP’ı her yaştan on binlerce kitapsever ziyaret etti. Söyleşi, imza günü ve farklı etkinliklerle zenginleşen dokuz günlük edebiyat yolculuğunun ardından İZKİTAP, 2027 yılının ilkbaharında düzenlenecek yeni buluşmasında yeniden kitapseverleri ağırlayacak.