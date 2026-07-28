Dünya Doğa Koruma Günü’nde zeytin fidanları toprakla buluştu

Buca Belediyesi, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir geleceğe dikkati çekmek amacıyla Hasanağa Bahçesi’nde etkinlik düzenledi. Güne zumba ile başlayan Bucalı kadınlar, hem spor yapmanın hem de doğa için bir arada olmanın keyfini sürdü. Sporun ardından gerçekleşen atölyede geri dönüştürülebilir malzemelerden saksılar yapıldı. Daha sonra, hazırlanan saksılara zeytin fidanları dikildi. Ayrıca katılımcılara, musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen ve önemli ölçüde su ile enerji tasarrufu sağlayan perlatörler ile çimlenerek çiçeğe dönüşen tohum kalemler dağıtıldı.

Doğayı korumanın bireysel farkındalıkla başladığını vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, “Dünya Doğa Koruma Günü'nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte hem geri dönüşümün önemine dikkati çektik hem de toprağa yeni bir nefes kazandırdık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Buca bırakmak için çevreyi koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.