Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in eserleri Ayvalık’ta sanatseverlerle buluşacak

Ayvalık Belediyesi’nin “Küresel ve Çağdaş Kültür Sanat Açılımı” kapsamında düzenlediği sergide, dünyaca ünlü ressam Prof. Dr. Devrim Erbil ile Renk Erbil’in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Orhan Peker Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek serginin açılışı, 17 Ağustos Pazartesi günü 18.00-19.30 saatlerinde yapılacak.

Sanat buluşmasının devamında aynı akşam saat 19.30’da Tarihi Gümrük Meydanı’nda “Renkler ve Notalarda Ayvalık” başlıklı söyleşi düzenlenecek. Söyleşide sanatçı ve yazar Prof. Dr. Filiz Ali, Prof. Dr. Devrim Erbil ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray, Ayvalık’ın sanat, müzik ve kültür dünyasındaki yerini farklı yönleriyle ele alacak. Etkinlikle Ayvalık’ın kültür ve sanat kimliğinin ulusal ve uluslararası ölçekte görünürlüğünün artırılması, farklı sanat disiplinlerinin sanatseverlerle buluşturulması hedefleniyor. Sergi, sanatseverlere Devrim Erbil’in kendine özgü üslubuyla Ayvalık ve kent kültürüne farklı bir perspektiften bakma imkanı sunacak.