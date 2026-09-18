Edebiyatın ustaları Manguel ve Livaneli İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 24-27 Eylül tarihlerinde 10’uncu kez kapılarını açacak. Edebiyatın insan ruhuna, toplumsal yaşama ve birlikte iyileşme fikrine dokunan yönünü öne çıkaracak festival, “Edebiyat İyileştirir” teması ile gerçekleştirilecek. Festivalin direktörlüğünü şair Haydar Ergülen üstlenirken, dünya edebiyatının en önemli adlarından Alberto Manguel ile dünyaca tanınan müzisyen, düşün insanı ve romancı Zülfü Livaneli festivalin “onur konukları” olarak açılış akşamı özel bir söyleşiyle İzmirlilerle buluşacak. 24 Eylül’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak açılışta, festival kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Edebiyat İyileştirir” temalı şiir, öykü ve deneme yarışmasının ödülleri de sahiplerini bulacak.

BİRBİRLERİNDEN DEĞERLİ İSİMLER FESTİVALDE

Festival kapsamında dört gün boyunca söyleşiler, şiir dinletileri, masal anlatımları, sahne performansları, atölyeler, belgesel gösterimleri, kitap lansmanı, anmalar ve müzik dinletileri düzenlenecek. İzmir’den, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden 30 konuğun yer alacağı festival; Ahmet İnam, Hadaa Sendoo, Ferit Hüseyin, Tarık Tufan, Dalmira Tilepbergenova, Ayşe Acar, İlhan Sami Çomak, A. Nilgün Canel, Hüseyin Peker, Nihan Kaya, Namık Kuyumcu, Ayşe Bilge Selçuk, Çağla Ayhan, Eşref Yener, Louis Armand, Fabienne Leloup ve pek çok önemli ismi bir araya getirecek. Dört gün boyunca İzmir ve Bergama’da değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler de diğer etkinlikler gibi herkese açık olacak.

YAZARLARLA SÖYLEŞİ DİZİSİ

Alberto Manguel ile Zülfü Livaneli’nin karşılıklı sohbet edeceği “Edebiyat İyileştirir mi?”, Alberto Manguel’in “Antik Kütüphaneler”, Ahmet İnam’ın “İyiliğin Felsefesi”, Nihan Kaya’nın “Edebiyat ve İyileşme Üzerine”, Tarık Tufan ile Fabienne Leloup’un “Roman İyileştirir mi?”, İlhan Sami Çomak’ın “Şiirle İyileşmek”, Ayşe Acar’ın “Anadolu Aydınlanması ve İyilik”, Ayşe Bilge Selçuk’un “İyileşmek Üstüne”, Ferit Hüseyin, Hadaa Sendoo ile Dalmira Tilepbergenova’nın “Şiir ve Sinema” başlıklı söyleşiler de festivalde yer alacak.

DANS, MÜZİK, SİNEMA, TİYATRO, MASAL

Okuru, yazarı ve kenti 10’uncu kez buluşturan İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü merkeze alarak farklı hikâyeleri ve anlatıcılarıyla İzmir’de zengin bir program sunacak. Bağlamasıyla Türk Halk Müziğinden türküler ve deyişler çalıp söyleyen Polonyalı virtüöz Petra Nachtmanova’nın dinletisi, Jana Orlová’nın “Virginia Woolf: Ötekini Sergilemek” başlıklı performansı, Yvetta Ellerová ve Petr Hruška’nın “Müzik ve Şiirle İyileşmek” performansları, Erkut Tokman, Mete Özel ve Monica Papi’nin şiir performanları ve video art sunumları, Efruze Esra’nın “Masallar İyileştirir” başlıklı anlatımı, A. Nilgün Canel’in “Yazarken İyileşmek” atölyesiyle sürecek programda tiyatro ve belgeseller de izleyicilerle buluşacak.

“ZÜLFÜ LİVANELİ” BELGESELİ

Festivalin dikkat çeken belgesel gösterimlerinden biri ise Zülfü Livaneli’nin yaşamını ve sanat yolculuğunu konu alan, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün üstlendiği “Zülfü Livaneli” belgeseli olacak. Festivalin onur konuğu olarak İzmir’de ağırlanacak Livaneli’nin edebiyat, müzik, sinema ve düşünce dünyasına uzanan çok yönlü sanat yaşamını ele alan belgesel, izleyicilere usta sanatçının üretim dünyasına farklı bir pencereden bakma olanağı sunacak. Tolga Oskar’ın ünlü şair Nilgün Marmara üstüne “Nilgün” belgeseli ve Murat Çidamlı’nın “Piraye” oyunu da programda yer alacak.

ANMA VE KUTLAMALAR DA VAR

Anma ve kutlamalarda ise Namık Kuyumcu’nun Can Yücel’in 100. yaşı dolayısıyla yapacağı sunum ve “Ustalara Saygı” kuşağında Altay Ömer Erdoğan’ın İzmirli şair ve edebiyatçı Hüseyin Peker’i anlatacağı program yer alıyor. “Şiir İyileştirir” başlıklı şiir okumalarında ise pek çok şairden şiirler edebiyatseverlerle buluşacak.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜN ETKİNLİKLERİ KÜLTÜRPARK VE BERGAMA’DA

Festivalin ikinci günü 25 Eylül Cuma saat 11.00’de Bergama Pergamon Akropolü’nde arkeolog Dr. Ali Özkan, Şair Yürüyüşü etkinliği düzenleyecek. Saat 14.00’te ise Bergama Belediyesi Kültür Merkezi’nde Alberto Manguel “Antik Kütüphaneler” söyleşisi yapacak. İkinci gün etkinlikleri, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi önünde 17.30’da Petr Hruška ve Yvetta Ellerová “Müzik ve Şiirle İyileşmek” performansı ile devam edecek. 18.30’da Nihan Kaya’nın “Edebiyat ve İyileşme Üzerine” söyleşisi, 19.30’da Zülfü Livaneli ve Haydar Ergülen söyleşisi gerçekleştirilecek. 20.30’da, İzmir Sanat Merkezi’nde Nebil Özgentürk yönetmenliğinde çekilen “Zülfü Livaneli” belgeseli gösterilecek.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE SÖYLEŞİ VE ŞİİR ETKİNLİKLERİ

Festivalin üçüncü günü 26 Eylül Cumartesi saat 12.00’de Kültürpark Hasan Ali Yücel Kütüphanesi’nde A. Nilgün Canel’in “Yazarken İyileşmek” atölyesi yapılacak. İzmir Sanat Merkezi’nin önünde saat 14.00’te Ahmet İnam’ın “İyiliğin Felsefesi” söyleşisi, 15.00’te Sylvain Cavaillès moderatörlüğünde Fabienne Leloup ve Tarık Tufan’ın “Roman İyileştirir mi?” söyleşisi, 16.00’da İlhan Sami Çomak’ın “Şiirle İyileşmek” söyleşisi, 17.00’de Ayşe Acar’ın “Anadolu Aydınlanması ve İyilik” söyleşisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde “Şiir İyileştirir” başlıklı şiir okuma etkinliği düzenlenecek. Üçüncü gün etkinlikleri, 19.00’da Petra Nachtmanova dinletisi ile sona erecek.

FESTİVALİN SON GÜNÜ, EDEBİYATA DOYURACAK

Festivalin 4. günü 27 Eylül Pazar, İzmir Sanat Merkezi önünde masal anlatımı yapılacak. 12.00’de başlayacak programda Efruze Esra “Masallar iyileştirir” başlıklı performansını sergileyecek. 13.30’da ise Ferit Hüseyin’in “Yunus İyiliği” adlı kitap lansmanı gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te, “Sanatla İyileşmek” adlı performans sanatı ve video-art çalışması yapılacak. Zeynep Çolakoğlu’nun moderatörlüğündeki çalışmada Mete Özel, Erkut Tokman ve Monica Papi performans sergileyecek. Saatler 15.00’i gösterdiğinde Ayşe Bilge Selçuk’un “İyileşmek Üstüne” söyleşisi, 16.00’da Erkut Tokman moderatörlüğünde Ferit Hüseyin, Dalmira Tilepbergenova ve Hadaa Sendoo katılımıyla “Şiir ve Sinema” söyleşisi gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de anma etkinlikleri kapsamında Namık Kuyumcu sunumuyla “Can Yücel 100 Yaşında” etkinliği yapılacak. 17.30’da ise ustalara saygı kuşağında Altay Ömer Erdoğan’ın “Hüseyin Peker 80 Yaşında” sunumu yer alacak. 18.00’de ise “Şiir İyileştirir” başlıklı şiir okuma etkinliği düzenlenecek. 19.00’da ise Murat Çidamlı’nın “Piraye” oyunu sahnelenecek. İzmir Sanat Merkezi’nde 20.00’de, Tolga Oskar yönetmenliğindeki “Nilgün” belgeseli Haydar Ergülen moderatörlüğünde gösterilecek.