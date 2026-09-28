Efeler Yolu’nda sağlıklı yaşam ve kalp sağlığı buluşması

İzmir Valiliği ve Ege Üniversitesi koordinasyonunda “Efeler Yolu Kültür Rotası Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” ve “YÖK Bilim Kafe” etkinlikleri kapsamında “Kalp Sağlığı” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Organizasyonda ilk olarak İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri ve öğrenciler, Ödemiş Bozdağ Köy Meydanı’nda halkla buluşarak Efeler Yolu Kültür Rotası içerisinde yer alan Bozdağ etabında “Sağlıklı Yaşam” temasıyla yürüdü.

KALP SAĞLIĞI KONUŞULDU

Yürüyüşün ardından Köy Meydanı Kahvehanesinde, Dünya Kalp Günü kapsamında “Kalp Sağlığı” konulu YÖK Bilim Kafe söyleşisi düzenlendi. Söyleşide konuşmacı olarak EÜ Rektör Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Yağdı yer aldı. Yağdı, kalp sağlığını korumanın yolları, kalp hastalıkları ve belirtileri, kalp krizi, kalp yetmezliği, damar sertliği ve sağlıklı yaşam konularında bilgiler verdi. Prof. Dr. Yağdı, kalp sağlığı için yürüyüş yapmanın ve sağlıklı beslenmenin kritik olduğuna dikkat çekti.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Efeler Yolu Projesinin bölge turizmine yönelik önemine dikkat çekti. Dr. Elban, hem kültürel hem de doğal açıdan zengin olan rotanın önemli bir kültürel miras olduğunu dile getirdi.

BOZDAĞ SAKİNLERİNE SAĞLIK HİZMETİ SUNULDU

Etkinlik kapsamında kurulan “Halk Sağlığı Bilgilendirme ve Farkındalık” stantlarında yöre halkına, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu personeli ve öğrencileri tarafından ağız ve diş sağlığı taraması, tansiyon ve şeker ölçümü, ilk yardım ve temel yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilirken halk sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. İzmir Valiliği koordinasyonunda Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan, uluslararası ödüllü “Efeler Yolu Kültür Rotası” projesi, İzmir, Aydın, Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi turizmine can suyu oluyor. Efeler Yolu Kültür Rotası, efelerin yaşadığı köy ve yaylaları, saklandıkları Efe Yataklarını, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlıyor. Efeler Yolu, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları ağında da yer alan, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yansıtan, Efe-Zeybek kültürünü tüm dünyaya daha etkili bir şekilde tanıtan önemli yürüyüş rotalarından biri durumunda. Efeler Yolu, İzmir’in Bornova ilçesinden başlayıp Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz ilçesi yaylaları ve Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk’ta bulunan Meryem Ana’da sonlanan 500 kilometrelik 27 ana etap ve bir alternatif hat olmak üzere 28 etaptan oluşuyor.