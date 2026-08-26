Efes Selçuk’ta Büyük Taarruz’un 104. yıldönümünde anlamlı tören

Törene Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Yeni Parti İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve İlçe Örgütü, Başkan Yardımcıları Bilgi Keskin ve Mehmet Ihlamur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu ve Artemis Bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kurtuluş Yolu Anıtı’nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tarihçi Tolga Mert, 26 Ağustos’un ve Kurtuluş Yolu Anıtı’nın tarihsel önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

BU ANIT, BÜYÜK BİR MÜCADELENİN SESSİZ HATIRLATICISIDIR

Kurtuluş Yolu Anıtı’nın yalnızca bir sanat eseri olmadığını belirten tarihçi Tolga Mert, anıtın bağımsızlık mücadelesinin somut bir hatırası olduğunu ifade etti.

Tolga Mert, “Mehmet Aksoy’un ellerinden çıkan Kurtuluş Yolu Anıtı’nın önünde yeniden buluştuk. Bu anıt yalnızca bir sanat eseri değil, milletimizin bağımsızlık yolundaki yürüyüşünün somut bir hatırasıdır. Taşlara işlenmiş figürlerde hepimizin hikâyesi vardır. Açlığına, yorgunluğuna, yarasına aldırmadan yürüyen bir milletin hikâyesi vardır. Bizler bağımsızlığın, özgürlüğün ve Cumhuriyet’in evlatlarıyız. Bu anıt, büyük bir gururun ve mücadelenin sessiz ama güçlü bir hatırlatıcısıdır” dedi.

YAŞASIN 26 AĞUSTOSLAR

Büyük Taarruz’un yalnızca askeri bir zafer değil, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu vurgulayan Mert, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuyla taçlandığını belirtti. Mert, “Büyük Taarruz yalnızca bir askeri zafer değildir; bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. 26 Ağustos’ta başlayan bu büyük mücadele, 9 Eylül sabahı İzmir’de ay yıldızlı bayrağımızın yeniden dalgalanmasıyla bağımsızlığın zaferini ortaya koymuştur. 9 Eylül’den yalnızca bir gün önce Efes Selçuk toprakları özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu nedenle 8 Eylül, biz Efes Selçuklular için yalnızca bir tarih değil, geleceğe bırakılmış bir gurur mirasıdır” ifadelerini kullandı.

26 Ağustos’un aynı zamanda 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Mert, Anadolu’yu vatan kılan Sultan Alparslan ve tüm mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle andı.





“BÜYÜK TAARRUZ, CUMHURİYET DEĞERLERİNE YENİDEN SAHİP ÇIKMAKTIR”

Törende konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise Kurtuluş Yolu Anıtı’nın karşısında yer alan ve Cumhuriyet tarihinde ilkleri başaran kadınların resmedildiği duvar çalışmasına dikkat çekti.

Başkan Sengel, Kurtuluş Yolu Anıtı ile kadınların yer aldığı duvar resminin birbirini tamamlayan iki önemli eser olduğunu belirterek, “Heykeltıraş Mehmet Aksoy gibi kıymetli bir sanatçının bilim ve sanatı bir araya getirerek oluşturduğu bir eserin önündeyiz. "Yüzümüzdeki gurur yüz yıllarca sürecek" diyerek oluşturduğumuz bu duvarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadınlarını resmettik. Karşımızda taşıdığımız ruhun, kurtuluş ruhu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

Büyük Taarruz’un bağımsızlık, özgürlük ve mücadele ruhunu temsil ettiğini vurgulayan Başkan Sengel, “Büyük Taarruz esarete hayır diyen, özgürlüğü esas alanların ruhunu temsil ediyor. Umutsuzluğa geçit vermeden, vazgeçmeden mücadele edenlerin ruhunu temsil ediyor. Bir milletin uyanışını temsil ediyor. Bugün ise yeniden varoluş mücadelesini, yeniden ayağa kalkabilme cesaretini ve Cumhuriyet’e yeniden değer katmayı temsil ediyor” diye konuştu.

Başkan Sengel, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek; “Eğer bağımsızlık bizim esasımızsa, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyorsak, geçmişten aldığımız bütün öğretilerle yeniden, yılmadan mücadele etmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu topraklardan asla silinmeyecek. Ebediyete gitmiş olsa bile gölgesi her daim bu topraklarda olacaktır. Cumhuriyet’e, bağımsızlığa ve ülkesine sahip çıkan bütün vatanperverleri yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Dâhili ve harici düşmanlara karşı, kim ne düşünürse düşünsün, bir arada olmaktan Efes Selçuk’un Belediye Başkanı ve bir yurttaş olarak büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan herkes sağ olsun, var olsun” dedi.

ATATÜRK’ÜN SİLÜETİYLE DUYGULU ANLAR

Tören, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sergilediği zeybek gösterisiyle devam etti.

Saat 12.30’u gösterdiğinde ise Kurtuluş Yolu Anıtı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir an yaşandı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin anıtta görüldüğü dakikalarda katılımcılar büyük bir heyecan ve duyguyla bu anlamlı ana tanıklık etti.

Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde Kurtuluş Yolu Anıtı’nda bir araya gelen Efes Selçuklular, bağımsızlık mücadelesinin, Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün mirasının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti.