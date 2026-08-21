Ege’de ekonomik sıkışma büyüyor: Borç bini aştı!

Ekonomik sıkıntılar yurttaşı ve işletmeleri borçlandırırken, krediye olan bağımlılık da giderek artıyor. Türkiye genelinde nakdi kredi hacmi bir yılda yüzde 37 büyüyerek 28 trilyon 136 milyar TL’ye ulaşırken bireysel kredi kullanan kişi sayısı 44.5 milyona çıktı. Risk Merkezi verilerine göre toplam nakdi kredilerin 26 trilyon 987 milyar TL’si 69 banka, 460 milyar TL’si 21 finansal kiralama şirketi, 365 milyar TL’si 49 faktoring şirketi ve 324 milyar TL’si 27 finansman şirketi tarafından kullandırıldı. Takipteki krediler hariç tutulduğunda kişi başına ortalama kredi bakiyesi ise 156 bin TL düzeyinde kaydedildi.

EGE’DE KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN BAŞINDA İZMİR VAR

Haziran 2026’da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin illere göre dağılımında Ege Bölgesi’nde Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Balıkesir, Manisa, Uşak, Aydın ve İzmir’de toplam 4 bin 882 çek karşılıksız işlem gördü. Bölgede en yüksek karşılıksız çek sayısı İzmir’de kaydedildi. İzmir’de haziran ayında 1.986 çek karşılıksız işlem gördü. İzmir’i 752 çekle Muğla takip ederken Balıkesir’de 506, Aydın’da 480, Denizli’de 330, Manisa’da 308, Afyonkarahisar’da 244, Uşak’ta 151 ve Kütahya’da 125 çek karşılıksız çıktı. Ege’deki toplam 4 bin 882 karşılıksız çekin yaklaşık yüzde 41’i İzmir’de görüldü. Karşılıksız çeklerde olduğu gibi bankalara olan genel toplam borçta da İzmir açık ara ilk sırada yer aldı.

KREDİLERDE DE İZMİR İLK SIRADA

Ege Bölgesi’ni oluşturan dokuz ilin bankalara olan toplam borcu 2 milyar 908 milyon 557 bin 473 TL olarak hesaplandı. Bu borcun yaklaşık yarısını tek başına İzmir oluşturdu. İzmir’in bankalara olan borcu 1 milyar 388 milyon 870 bin 898 TL oldu. İzmir’i 285 milyon 844 bin 184 TL ile Denizli, 265 milyon 175 bin 369 TL ile Muğla, 262 milyon 94 bin 793 TL ile Manisa, 240 milyon 933 bin 270 TL ile Balıkesir, 225 milyon 90 bin 92 TL ile Aydın, 112 milyon 805 bin 52 TL ile Afyonkarahisar, 63 milyon 910 bin 496 TL ile Uşak ve 63 milyon 833 bin 319 TL ile Kütahya izledi.