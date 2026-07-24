Ege’de karşılıksız çek patlaması: 6 ayda 20 milyar 865 milyon lirayı geçti

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve finansmana erişim zorluğu, Türkiye’nin üretim, sanayi ve ihracat merkezlerinden Ege Bölgesi’nde ticari yaşamı durma noktasına getirdi. TBB Risk Merkezi’nin kamuoyuyla paylaştığı “Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler” 2026 yılı verileri, KOBİ’ler ve esnaf üzerindeki yıkıcı etkiyi resmi rakamlarla ortaya koydu. Bölge genelinde yılın ilk altı ayında toplam 21 bin 998 çek karşılıksız işlemi görürken piyasada ödenemeyen toplam tutar 20 milyar 865 milyon liraya ulaştı.

KIRILMA NOKTASI HAZİRAN AYI

Tabloya göre, Ege ekonomisindeki asıl sarsıntı haziran ayında yaşandı. Bölgede toplam 3 bin 149 tekil kişi veya işletmenin çeki karşılıksız çıktı. Mayıs ayında 2 bin 326 adet olan karşılıksız çek sayısı, haziran ayında yüzde 125’lik ani bir artışla 5 bin 247 adede fırlarken aynı dönemde ödenemeyen çeklerin tutarı ise 2.29 milyar liradan 4.87 milyar liraya yükseldi. Sadece bir ay içinde bölgedeki 1422 kişi ve işletmenin çeki arkası yazılarak işleme konuldu.

İZMİR’İN BİLANÇOSU 11.2 MİLYAR LİRA

Ekonomik sarsıntının merkez üssü ise bölgenin en büyük ticaret hacmine sahip ili İzmir oldu. 2026’nın ilk yarısında İzmir’de toplam 11 bin 79 adet çek karşılıksız çıktı. Bu işlemlerin toplam maliyeti 11 milyar 289 milyon lira olarak kayıtlara geçti. İzmir’de de haziran ayındaki sıçrama dikkat çekti; mayıs ayında 1120 olan ödenemeyen çek işlemi, haziranda yüzde 109 artarak 2 bin 341’e ulaştı. Altı aylık dönemde kentteki 1318 tekil ticari aktörün banka sicili bozuldu.

MANİSA’DA FATURA DAHA AĞIR

İllerdeki toplam çek hacmine oranla karşılıksız çıkan tutar yüzdelerine bakıldığında ise Ege’de tablonun en ağır olduğu il yüzde 5.48 ile Manisa oldu. Manisa’yı, yüzde 5.20 ile turizm kenti Muğla izledi. Tekstil sanayisinin yoğun olduğu Denizli’de ise ilk yarıda 2 bin 308 adet çek karşılıksız çıkarken ödenemeyen tutar 1 milyar 409 milyon lirada kaldı. Buna karşın Manisa’da adet bazında daha az 2 bin 288 çek yazılmasına karşın karşılıksız tutarın 2 milyar 420 milyon lirayı bulması, kentteki büyük ölçekli sanayi çarklarında yüksek tutarlı ödemelerin sekteye uğradığını gösterdi.