Ege ekonomisinde uyarı sinyalleri

Ege Bölgesi’nde bir yandan yurttaşların bankalara olan kredi yükü yükselirken diğer yandan yeni şirket kuruluşlarında gerileme yaşandı. TBB Risk Merkezi’nin Temmuz 2026 verileri ile şirket kuruluş ve kapanışlarına ilişkin Ağustos 2026 verileri, bölge ekonomisindeki iki farklı tabloyu ortaya koydu. Bireysel kredi kartı, kredili mevduat hesabı, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerini kapsayan bireysel kredilerde İzmir, Türkiye genelinde en yüksek paya sahip üçüncü kent oldu. Türkiye’deki bireysel kredilerin yüzde 27’si İstanbul’da, yüzde 10’u Ankara’da toplanırken İzmir’in payı yüzde 7 olarak kayıtlara geçti.

İZMİR’DE KİŞİ BAŞINA 132 BİN TL BORÇ

Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi tutarında da Ege kentleri üst sıralarda yer aldı. Ankara ve İstanbul’da ortalama tutar 148 bin TL olurken İzmir’de kişi başına kredi 132 bin TL’ye ulaştı. Muğla’da ise kişi başına ortalama bireysel kredi tutarı 120 bin TL olarak hesaplandı. Böylece hem İzmir hem de Muğla kişi başına kredi kullanımının en yüksek olduğu 10 kent arasına girdi. Şirket kuruluş ve kapanış rakamlarında ise İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan Ege Bölgesi’nde Ağustos 2026’da 895 şirket kuruldu. Aynı dönemde 198 şirket kapandı, 290 şirket ise tasfiye sürecine girdi. Ağustos 2025’te bölgede 985 şirket kurulurken bu sayı bir yıl sonra 895’e düşerek yeni şirket kuruluşları yüzde 9.1 geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı 173’ten 198’e yükseldi. Şirket kapanışlarındaki yıllık artış yüzde 14.5 oldu. Tasfiyeye giren şirket sayısı da 273’ten 290’a çıktı. Gerçek kişi ticari işletmelerinde de benzer bir düşüş yaşandı. Geçen yıl ağustosta 200 yeni gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken bu yıl sayı 178’e geriledi. Kurulan kooperatif sayısı ise 18’den 7’ye düştü.

ŞİRKET KURULUŞLARI AZALDI

Bölgede Ağustos ayında en fazla şirket kuruluşu yine İzmir’de gerçekleşti. Kentte 527 şirket kurulurken 115 şirket kapandı, 180 şirket tasfiyeye girdi. İzmir’i 93 şirketle Muğla, 84 şirketle Denizli, 67 şirketle Manisa ve 60 şirketle Aydın izledi. Ocak-ağustos döneminde Ege Bölgesi’nde toplam 7 bin 560 şirket kurulurken 1696 şirket kapandı, bin 835 şirket tasfiye sürecine girdi. Geçen yılın aynı döneminde 7 bin 760 olan şirket kuruluşu böylece yüzde 2,6 azaldı. Ağustos ayında bölgede kurulan şirketlerin toplam sermayesi 2 milyar 331 milyon TL’yi aşarken bunun 1 milyar 172 milyon TL’si İzmir’de gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında Ege’de kurulan şirketlerin toplam sermayesi ise 28 milyar 377 milyon TL’yi geçti.