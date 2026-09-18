Ege iş dünyasında oda ve borsalarda seçim maratonu başlıyor

Türkiye genelinde dört yılda bir yapılan oda ve borsa seçimlerinde süreç ekim ayında başlayacak. Ege Bölgesi’nde çok sayıda oda ve borsa sandığa gitmeye hazırlanırken İzmir iş dünyasında altı başkan yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise yeniden aday olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda organ seçimleri için geri sayım başladı. Ekim ayı boyunca meslek komiteleri, meclis üyeleri ve yönetim kurulları belirlenecek. Seçim süreci öncesinde EBSO ev sahipliğinde yapılan İzmir Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı’nda altı başkan veda etti. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Menemen Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy, Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı A. Latif Aka ve Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı yeni dönemde aday olmayacaklarını duyurdu.

SANDIKLAR EKİMDE KURULACAK

İZTO’da meslek komitesi ve meclis seçimleri 1 Ekim’de, yönetim kurulu başkanlığı seçimi ise 8 Ekim’de yapılacak. Mevcut başkan Mahmut Özgener yeniden adaylığını açıkladı. İzmir Ticaret Borsası’nda meslek komitesi ve meclis seçimleri 5 Ekim’de İZFAŞ Gaziemir Fuar Alanı C Holü’nde, yönetim kurulu başkanlığı seçimi ise 10 Ekim’de İZQ İnovasyon Merkezi’nde yapılacak. EBSO’da meslek komitesi ve meclis seçimleri 6 Ekim’de Fuar İzmir D Holü’nde, yönetim kurulu başkanlığı seçimi 13 Ekim’de yapılacak. Ödemiş Ticaret Borsası organ seçimleri ise 2 Ekim’de düzenlenecek. Aliağa, Menemen ve Tire ticaret odalarında kesin seçim tarihleri henüz açıklanmadı. Ege’nin diğer kentlerinde de seçim takvimi netleşiyor. Salihli Ticaret Borsası’nın meclis asil ve yedek üye seçimleri 1 Ekim’de yapılacak. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu da organ seçimlerinin 1 Ekim’de düzenlenmesi için gerekli başvuruyu yaptı.