Emekliler 29. haftadadır eylemde: İnsanca yaşamak için mücadeleyi büyütmeliyiz

İzmir’de 29 haftadır sürdürülen oturma eyleminde bir araya gelen emekliler, düşük aylıklar ve ağırlaşan yaşam koşullarına tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubesi Dönem Sözcüsü Semra Süren, ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalan emeklilerin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek örgütlü mücadele çağrısı yaptı. Oturma eyleminin 29. haftasında olduklarını belirten Süren, ekonomik ve siyasal gelişmelerin, savaşların ve iklim krizinin özellikle yoksullar ile emekçileri etkilediğini ifade etti. Süren, “Bir kez daha tekrar ediyoruz; dünyada yaşanan bütün ekonomik gelişmeler, siyasal gelişmeler, pazarların paylaşılması için başvurulan savaşlar, iklim krizi, kapitalist tekellerin ve onların iktidarının aşırı kâr hırsıyla başvurduğu bütün yaşam alanlarına dönük sistemli saldırılar önce yoksulların, işçi sınıfının ve emekçi emeklilerin yaşamını olumsuz etkiliyor” dedi. Emekçi emeklilerin yaşadığı sorunların toplumun diğer ezilen kesimlerinin sorunlarından bağımsız olmadığını söyleyen Süren, ekonomik krizlerin faturasının işçilere, emekçilere, emeklilere ve yoksul köylülere çıkarılmak istendiğini savundu.

“BİR TARAFTA SERVET BİRİKİRKEN DİĞER TARAFTA YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR”

Süren, ekonomik krizden söz edilirken toplumdaki gelir dağılımına da dikkat çekti. Sermaye krizinin yokluk değil, emekçiler açısından yoksullaşma ve belirli bir kesim açısından aşırı zenginleşme yarattığını belirten Süren, “Bir avuç ultra zengin paralarını nasıl harcayacağını bilemiyor. Her zaman söylüyoruz; para sadece emekçilere, emeklilere yok. Bir tarafta akıl almaz servet birikirken diğer tarafta yoksulluk derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

Süren, lüks tüketimdeki artışı da gelir dağılımındaki eşitsizliğin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

“71 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ”

Emeklilerin düşük aylıklar nedeniyle ileri yaşlarda çalışmak zorunda bırakıldığını söyleyen Süren, bunun iş cinayetleri açısından da ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. İstanbul Avcılar’da 71 yaşındaki emekli Nurettin Muganlı’nın çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdiğini hatırlatan Süren, “Hepimiz biliyoruz, bu cinayet ne ilk ne de son işçi cinayetidir” dedi.

Emekli aylıklarının yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığını savunan Süren, geçinemeyen emeklilerin ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Süren, emeklilerin inşaat, tarım, sanayi ve atık toplama gibi işlerde çalışarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

“İLERİ YAŞLARDA ÇALIŞIRKEN ÖLENLERİN ORANI YÜZDE 38”

Emekli ve ileri yaştaki çalışanların ölümlerinde artış yaşandığını savunan Süren, “Mayıs ayında ileri yaşlardaki 71 işçi emekçi hayatını kaybetti. Mayıs ayındaki orana baktığınızda ileri yaşlarda çalışırken ölenlerin oranı yüzde 38’e ulaşıyor” diye konuştu. İş cinayetlerinin kader ya da kaza olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Süren, “Ne kaza, ne kader! Her yaştan, her ulustan işçi cinayetleri kapitalizmin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELELERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Süren, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin ve yoksul köylülerin mücadelesinin ortak olduğunu belirterek örgütlü mücadelenin büyütülmesi çağrısında bulunarak, “İnsanca koşullarda çalışmak, insanca koşullarda yaşamak için dağınık mücadeleleri birleştirmek, sınıf dayanışmasını büyütmek zorundayız” diyen Süren, emeklilere ve tüm emekçilere dayatılan koşulların ancak örgütlü mücadeleyle değiştirilebileceğini söyledi.

Süren açıklamasını, “Yaşasın işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin örgütlü mücadelesi! Yağmalanan emeği, yağmalanan doğayı, yağmalanan onurumuzu korumak için her alanda mücadeleyi yükseltelim. Yaşasın eylemli sınıf dayanışması! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Kapitalizmin işçi cinayetlerini mücadelemizle durduracağız” sözleriyle tamamladı.