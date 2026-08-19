Emekliler 30. Haftada da meydanda: Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, hak taleplerini duyurmak amacıyla başlattıkları oturma eyleminin 30’uncu haftasında Konak YKM önünde bir araya geldi. Emeklilerin yanı sıra emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da dikkat çekilen eylemde, düşük ücret, ağır çalışma koşulları, güvencesiz çalışma ve adaletsiz vergi politikaları eleştirildi.Basın açıklamasını

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Semra Süren, okudu. Semra Süren, sermaye yanlısı politikaların emekçilerin yaşam koşullarını ağırlaştırdığını belirterek, “Kâr paylarını artırmak için uygulanan sermaye yanlısı politikalar ile düşük ücretler ve emek sömürülmektedir. Böylece vergi yükü yine işçinin, emeklinin, ücretlinin sırtında oluyor” dedi.

“EMEKLİYE SEFALET, SERMAYEYE KAYNAK”

Emekli aylıklarının yetersiz kaldığını ifade eden Süren, kök maaş üzerinden yapılan zam uygulamasının emeklilerin gelir kaybını artırdığını savundu. Süren, “Kök maaş üzerinden emekli maaşlarına zam uygulaması, emeklinin maaşının çalınmasının açık bir örneğidir” diye konuştu.

“KAYNAK VAR, SAVAŞA AKTARILIYOR”

Savunma harcamalarındaki artışa da tepki gösteren Süren, emeklilere ve emekçilere kaynak ayrılmadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi. Süren, “Kaynak var fakat gerçekte güçlü var olan kaynaklar savaşa aktarılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

Türkiye’de çalışma süresinin 42,4 saate ulaştığını, asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu ve dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasının 36 bin 840 liraya yükseldiğini belirten Süren, ekonomik yükün emekçilerin ve emeklilerin omuzlarında olduğunu söyledi.

Süren, eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, “Haklarımızı alıncaya kadar bizler bu eylemleri terk etmeyeceğiz. Bu düzen değişecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz” dedi.

EMEKLİLERDEN MADENCİLERE DESTEK

Tüm Emeklilerin Sendikası, hakları için günlerdir Ankara’da mücadele eden Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerine destek verdi. Sendika, aylarca ödenmeyen ücret ve tazminatların yanı sıra prim ve özlük haklarının eksiksiz ödenmesi, daha önce üzerinde uzlaşılan ödeme protokolünün uygulanması çağrısı yaptı. Madencilerin mücadelesinin yalnızca bir işçi-işveren uyuşmazlığı olmadığını belirten sendika, “Çalışma yaşamında değersizleştirilen emeğin son durağı, yoksul bir emeklilik olmaktadır” diyerek işçilerin mücadelesini kendi mücadelelerinin de bir parçası olarak gördüklerini vurguladı./İZMİR