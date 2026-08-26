Emekliler 31’inci haftada da meydanda 'Yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmekten başka yolumuz yok'

Tüm Emekliler Sendikası Dönem Sözcüsü ve Buca Şube Başkanı Semra Süren, emekçilerin taleplerini duyurmak için haftalardır mücadele ettiklerini söyledi. Süren, “Bıkmadan, usanmadan tekrar ediyoruz, etmeye devam edeceğiz” dedi.

“YAŞAM KOŞULLARIMIZ HER GÜN DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR”

Emekçilerin yaşadığı sorunların toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bağımsız olmadığını belirten Süren, gıda başta olmak üzere temel tüketim ürünleri, ulaşım, enerji ve kira fiyatlarındaki artışın emeklileri ağır bir yük altında bıraktığını söyledi.





Süren, “Emeklilere yapılan, gerçek enflasyonun çok altında belirlenen sadaka mahiyetindeki artış elimize ulaşmadan eridi. Emekliler enflasyon karşısında hızla yoksullaşırken, ilerleyen yaşlarına rağmen her gün iş arayan ve çalışmak zorunda bırakılan emeklilerin sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerin sağlıksız koşullar nedeniyle sağlıklarını kaybettiğini belirten Süren, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Recep Dalkılıç’ı da andı. Süren, yıllarca ayakkabı atölyelerinde çalışan Dalkılıç’ın hastalanarak zatürreye yakalandığını, tedavi görmesine rağmen sağlık sorunlarını aşamadığını ve kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

“SAĞLIĞIN PİYASALAŞTIRILMASI ÖLÜMDÜR”

Sağlık sistemindeki özelleştirmeye tepki gösteren Süren, sosyal güvenlik anlayışından uzaklaşıldığını savundu. Süren, “Parası olanın yüksek prim ödeyerek anlaşmalı özel hastanelerde nitelikli sağlık hizmeti aldığı, parası olmayan milyonlarca yoksul emekçinin ise her gün daha da kötüleştirilen sağlık sistemiyle devlet hastanelerinde ölüme terk edildiği vahşi, insanlık dışı uygulamalar devreye sokuluyor” dedi.

Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar ve pahalı ilaçlar konusunda da eleştirilerde bulunan Süren, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliğin giderek büyüdüğünü söyledi. Süren, “Yollar, meydanlar, ulaşım araçları hasta çocukları ve yakınları için yardım dilenen ailelerle dolup taşıyor” diye konuştu.

“SERMAYENİN SALDIRILARINI DURDURMANIN TEK YOLU ÖRGÜTLENMEK”

Ekonomik ve sosyal hakların korunması için örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapan Süren, iktidarın kendisine engel oluşturabilecek örgütlü güçlere yönelik baskı uyguladığını öne sürdü.

Süren, “Sermayenin bütün alanlardaki saldırılarını durdurmanın tek bir yolu var: Kendi yaşam alanlarımızı korumak için örgütlenmiş milyonlar” dedi.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına da değinen Süren, muhalif kesimlere yönelik baskıların arttığını savundu. Süren, “Başta devrimciler ve sosyalistler olmak üzere işçi sınıfının davalarını savunan avukatlar, mücadeleci sendika yöneticileri, gazeteciler, muhalif öğrenciler, öğretim üyeleri, siyasetçiler, sanatçılar ve belediye başkanları tutuklanıyor” ifadelerini kullandı.

Süren, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmekten başka yolumuz yok” dedi.