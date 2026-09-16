Emekliler 34’üncü haftada meydanda: Geçinemiyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla Konak’ta başlattığı oturma eyleminin 34’üncü haftasına girdi.

Platform adına açıklamayı okuyan Serra Şirin, artan hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin sağlık, barınma, sosyal yaşam ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük çektiğini belirtti. Emeklilerin güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi gerekirken yeniden çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Şirin, “İşçiler işten atılıyor, emekliler haklarını kaybediyor. Ekonomik ve sosyal sorunlar gün geçtikçe ağırlaşıyor” dedi. Emekli aylıklarındaki erimenin temelinde 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasanın bulunduğunu savunan Şirin, aylık bağlama oranlarının düşürüldüğüne işaret etti. Emekli aylıklarına kök maaş üzerinden zam yapılmasına da tepki gösteren Şirin, “Bu uygulama, maaşları sabitleme formülüne dönüştü. Haklarımızı alıncaya kadar meydanları terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca 12 Eylül askeri darbesinin emekçiler, öğrenciler ve aydınlar üzerindeki etkilerine değinilerek darbe döneminin uygulamaları kınandı. Emekliler; insanca yaşamaya yetecek ücret, sendikal hakların tanınması, güvenli bir gelecek, 5510 sayılı yasanın yeniden düzenlenmesi ve kök aylık üzerinden zam uygulamasının kaldırılmasını talep etti.