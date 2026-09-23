Emekliler 35. haftada da meydanda: Gasp edilen haklarımızı seçim pazarlığı yapmayacağız

Tüm Emeklilerin Sendikası, emeklilerin ekonomik ve sosyal taleplerine dikkat çekmek amacıyla başlattığı oturma eyleminin 35’inci haftasında yeniden alanlara çıktı. Basın açıklamasını okuyan sendikanın Dönem Sözcüsü ve Buca Şube Başkanı Semra Süren, emekli aylıklarının enflasyon karşısında hızla eridiğini belirterek, “Geçinmek değil, insanca yaşayacak emekli aylığı istiyoruz” dedi. Açıklama sırasında sık sık “Kurtuluş kendi kollarımızda, kurtuluş örgütlü birleşik mücadelede”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın sınıf dayanışması” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atıldı.

“ENFLASYON YOLUYLA HIZLA YOKSULLAŞTIRILIYORUZ”

Emekli aylıklarının enflasyon karşısında hızla değer kaybettiğini ifade eden Süren, “Emekli aylıklarımız her geçen gün büyük bir hızla eriyor. Enflasyon yoluyla hızla yoksullaştırılıyoruz. Emekçilerde azalan, sermayede çoğaldı. Ülkedeki ekonomik ve siyasal gündemin hızına yetişmekte zorlandığımız şu günlerde, emekçi emeklilerin yoksulluğu ve yoksunluğu artmaya devam ediyor” dedi. Tarımda yaşanan sorunların hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini belirten Süren, “Tarımda hızlanan çöküş nedeniyle tarlada üreticiyi perişan eden fiyatların markette, pazarda tüketiciyi perişan ettiği bir duruma dönüştüğüne yaşayarak tanık oluyoruz. Emekli aylıklarımız her geçen gün büyük bir hızla eriyor. Enflasyon yoluyla hızla yoksullaştırılıyoruz. Bazı şirketler geçen yılın aynı dönemine göre kârlılıklarını katlayarak artırırken işçi ve emekçiler aynı hızla yoksullaştı. Emekçilerde azalan, sermayede çoğaldı” dedi.

“EMEKLİLER SEÇİM PAZARLIĞI MALZEMESİ YAPILMAMALI”

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Süren, yaklaşan seçim tartışmalarıyla birlikte emeklilere yönelik vaatlerin yeniden gündeme geleceğini söyledi. Süren, “Son açıklamalar ve yaşananlar ülkenin hızla seçime hazırlandığını gösteriyor. Bu hazırlık içinde emeklilere dönük bir kandırmaca vaatler zinciri de devreye sokuluyor” dedi.

Emeklilerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanmamasını isteyen Süren, “Emekçi emekliler hiçbir siyasi rant ve çıkar grubu partinin sorunlarını çözmeyeceğini bilmeli ve ona göre tutum almalıdır. Kendi taleplerini bir seçim pazarlığı malzemesi değil, yaşamımız için zorunlu savaşım hedefleri olarak görmeliyiz” diye konuştu.

“KAZANACAKSAK ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYLE KAZANACAĞIZ”

Emeklilere örgütlenme çağrısı yapan Süren, “Emekçi emekliler ne kazanacaksa kendi öz gücüne dayalı, örgütlü, kararlı, uzun erimli bir mücadeleyle kazanacak. Yakın zamanda yeniden süslü yalanlarla kapını çalacak olan sahte kahramanlara, tekrar edilen bayat masallara, haklı taleplerinle, örgütlü gücünle karşı dur. Madenlerde, inşaatlarda, fabrikalarda, sanayi sitelerinde çalışırken ölenlerin, ücretlerini almak için günlerce alanlarda mücadele edenlerin, toprakları, doğası gasp edilen köylülerin, okullarında karnını doyuramadan derse giren öfkeli çocukların, barınamayan üniversitelilerin, üniversiteyi bitirip işsiz kalan gençlerin yükselen sesine kulak verelim” diye konuştu.

“SAVAŞA DEĞİL EMEKÇİLERE VE EMEKLİLERE BÜTÇE”

Dünyada artan savaş harcamalarına da değinen Süren, hükümet bütçelerinin emekçilerin hakları yerine savaş sanayiine aktarıldığını savundu.

Süren, “Bütün dünyada emekçilerin gasp edilen haklarıyla oluşan hükümet bütçeleri savaş sanayiine aktarılıyor. Trilyonlarca doları insanları kitlesel olarak yok edecek, şehirleri yerle bir edecek savaş uçaklarına, savaş gemilerine, son teknolojiyle üretilmiş silahlara, bombalara, füzelere harcıyor. Kapitalizm insanca eşit özgür yaşamayı değil, savaşı, yıkımı, ölümü vaat ediyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin taleplerini sıralayan Süren, “Emeklinin gasp edilen haklarını seçim pazarlığı yapmayacağız. Seyyanen zam gasp edilmiş haktır, hakkımız olanı istiyoruz. Geçinmek değil, insanca yaşayacak emekli aylığı istiyoruz. Sadaka değil, toplu sözleşmeyle belirlenmiş emekli aylığı istiyoruz” diye konuştu.