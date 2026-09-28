Emekliler Karşıyaka’da bir araya geldi: Geçinemiyoruz

Karşıyaka Emekliler Platformu üyeleri, Ankara’da 25 Eylül’de emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu için Karşıyaka’da bir araya geldi. Yapılan açıklamada, Şekeroğlu’nun iki çocuk babası olduğu ve uzun yıllar polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı söylendi. Şekeroğlu’nun hak arama eylemine Türk bayrağı ve elindeki dövizle katıldığını belirten platform, emekli yurttaşın eylem sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, “Ali Şekeroğlu’nu kaybettik. Ama onu yaşamdan koparan yalnızca bir anlık çaresizlik değil, yıllardır emekliyi açlık sınırına hapseden siyasi tercihlerdir. Bir emeklinin, hak arama eyleminin ortasında, yanıbaşındaki arkadaşlarının gözü önünde yaşamına son vermek zorunda kalması; bu ülkede emekliliğin ve yaşlalığın ne hale getirildiğinin kara bir belgesidir. Emekli maaşıyla kiranın, gıdanın, ilacın karşılanamadığı; milyonlarca emeklinin kışı ısınmadan, yazı yemeden geçirdiği bir düzende; “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” sözlerinin arkasına sığınılarak seyyanen zam verilmemesi, emeklilerin yaşama hakkına el uzatmaktır. Bugün kaybettiğimiz kardeşimizin acısı, bu hakkın sağır kulaklara bir kez daha haykırışıdır. Talebimiz açıktır, emekliye derhal seyyanen zam yapılmalıdır. Emekli maaşları, insan onuruna yakışır bir yaşamı mümkün kılacak düzeye çıkarılmalıdır. Emeklinin haklı mücadelesi karşısında biber gazı ve barikatla değil, adalet ve iyileştirmeyle yanıt verilmelidir. Ali Şekeroğlu kardeşimizi unutmayacağız. Mücadelemiz, onun “Geçinemiyorum” çığlığını duyurmak ve bu çığlığa yol açan düzeni değiştirmek için devam edecektir” denildi.