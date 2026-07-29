Emekliler sokağa indi: Yoksulluğun nedeni sermaye yanlısı politikalar

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri Platformu, insanca yaşam koşulları ve ekonomik talepleri için sürdürdüğü oturma eyleminin 27'nci haftasında Konak'ta bir araya geldi. Basın açıklamasını platformun dönem sözcüsü Semra Süren okudu. Emekliler, düşük aylıklar, gelir adaletsizliği ve sendikal haklara ilişkin taleplerini yineleyerek mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Semra Süren, Türkiye'de uzun süredir yaşanan sosyoekonomik sorunların iktidarın uyguladığı politikaların sonucu olduğunu söyledi. Süren, "Toplumda uzun süredir yaşanan sosyo-ekonomik çıkmazın sebebi iktidarın sermaye yanlısı, anti-demokratik uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Ülkeyi yönetenlerin görevi toplumsal huzuru sağlamak, güvenli yaşam olanakları sunmak ve gelir düzeylerini yaşanabilir kılmaktır. Ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmemiş olması başarısız bir yönetimin göstergesidir" dedi.

"ORTA SINIF ERİDİ, YOKSULLUK ARTTI"

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Süren, yüksek enflasyon ve güvencesiz çalışma koşullarının toplumun geniş kesimlerini yoksullaştırdığını belirtti. Süren, "Türkiye'de gelir adaletsizliği, yüksek enflasyon ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle orta sınıf erimiş, yoksulluk artmıştır. Ücretlerin yüksek enflasyon karşısında erimesi ve alım gücünün düşmesi gelirde adaletsizliği derinleştirmektedir. Milyonlarca işçi sendikal güvencelerden mahrum bırakılarak örgütsüz bir sistem yaratılmaya çalışılmaktadır" diye konuştu.

"KAYNAKLAR SERMAYEYE AKTARILIYOR"

Türkiye'nin kaynak bakımından zengin bir ülke olduğunu ancak bu kaynakların emekçiler yerine sermayeye aktarıldığını savunan Süren, "Temel sorun, ülkenin kaynaklarının sermayeye aktarılıyor olmasıdır. Bu nedenle emeğiyle ve sabit ücretle geçinen işçiler ile emekliler her geçen gün daha da yoksullaşmaktadır. Üreten emekçiyse kazanan da işçiler ve emekliler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Süren, "Haklarımızı alıncaya kadar alanları da meydanları da terk etmeyeceğiz. Taleplerimiz; insanca yaşanacak ücret, 5510 sayılı yasanın düzenlenmesi, gelirde adil bir sistem, sendikal haklarımızın tanınması ve kök maaş üzerinden emekli zamlarının kaldırılmasıdır. Bu düzen değişecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz" dedi.