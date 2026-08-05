Emeklilerden 28 haftadır eylemde: Sadaka değil, toplu sözleşme istiyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeleri Platformu, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekmek ve taleplerini duyurmak amacıyla sürdürdüğü oturma eyleminin 28'inci haftasında Konak'ta bir kez daha buluştu. Emekliler, yalnızca maaş artışı talep etmediğini belirterek, insanca yaşam koşulları için örgütlü mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı. Tüm Emeklilerin Sendikası Buca Şubesi üyesi İzmir şubeleri platformu adına açıklamayı okuyan İbrahim Yurtsever, emeklilerin yaşadığı sorunların işçi sınıfının ve toplumun diğer yoksul kesimlerinin yaşadığı sorunlardan bağımsız olmadığını belirterek, dünyada yaşanan ekonomik krizler, savaşlar, iklim krizi ve doğal afetlerin bedelini öncelikle emekçilerin ödediğini söyledi. Kapitalist sistemin yarattığı ekonomik krizlerin faturasının ücretlilere ve emeklilere kesildiğini savunan Yurtsever, "Ekonomik krizlerin çözümü için ilk başvurulan yöntem ücretlerin enflasyon yoluyla düşürülmesi, emeğin değersizleştirilmesidir. Emeklilerin büyük bölümü işçi sınıfının içinde yer almaktadır. İşçi sınıfına yönelik her saldırı emekçi emeklileri de vurmakta ve hızla yoksullaştırmaktadır" dedi.

"EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR"

Düşük emekli aylıkları nedeniyle çok sayıda emeklinin ileri yaşlarda yeniden çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Yurtsever, sermayenin ucuz iş gücü politikalarının emeklileri de etkilediğini söyledi. Göçmenlerin, kadınların, çocukların ve emeklilerin ucuz emek alanı haline getirildiğini öne süren Yurtsever, "Sermaye sömürü alanlarını genişlettikçe emekliler düşen aylıklarıyla geçinemedikleri için ilerleyen yaşlarında iş aramak ve çalışmak zorunda bırakılıyor" diye konuştu. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren emeklilere de dikkat çeken Yurtsever, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 2026 Haziran verilerine göre yalnızca haziran ayında 228, yılın ilk altı ayında ise en az 1063 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Bu ölümler arasında 50 yaş üstü işçilerin de bulunduğunu belirten Yurtsever, emeklilerin geçinebilmek için çalışırken yaşamlarını kaybettiğini savundu.

"EMEKLİLER YOKSULLUĞA İTİLİYOR"

Emeklilerin kamu kaynaklarından yeterli pay alamadığını öne süren Yurtsever, sosyal koruma harcamalarının azaltıldığını, emeklilerin ise giderek daha ağır yoksulluk koşullarına itildiğini söyledi. Emekli örgütleri arasındaki birlikteliğin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yurtsever, farklı emekli örgütlerinin ortak mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Sesimizi daha güçlü duyurabilmek için örgütlü gücümüzü büyütmek, aramızdaki ayrımları ortadan kaldıracak birleşik bir mücadeleyi örmek zorundayız" dedi.

"SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORUZ"

Açıklamada emekli aylıklarının belirlenme yöntemine de tepki gösterildi. Emekli maaşlarının tek taraflı kararlarla belirlenmesini eleştiren Yurtsever, emekli sendikalarının da taraf olduğu toplu sözleşme mekanizmasının oluşturulmasını istedi. "İktidarların muhataplarına sormadan belirlediği hiçbir emekli aylığı rakamı meşru değildir" diyen Yurtsever, emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının sendikaların katılımıyla yürütülecek toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksek enflasyon ortamında maaş zamlarının kısa sürede eridiğini belirten Yurtsever, "Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu ortamda verilen hiçbir zammı uzun süre korumak mümkün değildir. Emekli sendikalarının muhatap alındığı karşılıklı görüşmeler ve toplu sözleşme yoluyla belirlenmiş kazanımların güvence altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

DİĞER MÜCADELELERE DESTEK MESAJI

Emeklilerin yalnızca kendi hakları için değil, toplumun tüm emekçi kesimleriyle ortak mücadele yürüttüğünü belirten Yurtsever, işçilerin, yoksul köylülerin, çocuk işçilerin, öğretmenlerin ve madencilerin hak mücadelelerinin yanında olduklarını söyledi.

Emperyalist savaş politikalarına da karşı olduklarını dile getiren Yurtsever, kamu kaynaklarının savaş yerine emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını savundu.

"KURTULUŞ ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDE"

Açıklamasının sonunda emeklileri örgütlü mücadeleye katılmaya çağıran Yurtsever, "Televizyonlardaki bitmeyen masallara inanmayın. Kurtuluş kendi örgütlü gücümüzde ve mücadelemizdedir. İnsanca yaşam koşullarını örgütlü mücadelemizle yaratacağız. Emekçi emeklilerin çıkarı işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin çıkarıyla ayrılmaz bir bütündür. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.