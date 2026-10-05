Emeklilerden iktidara tepki: “Yoksulluğa mahkum edilmeyi kabul etmiyoruz”

Emekliler, artan hayat pahalılığına, düşük emekli aylıklarına ve sağlık hizmetlerindeki katkı paylarına tepki göstermek amacıyla Konak'ta bir araya geldi. Devrimci Emekliler Sendikası’nın çağrısıyla buluşan emekliler, “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” diyerek insanca yaşamaya yetecek ücret ve seyyanen zam talebini yineledi. Basın açıklamasını okuyan Devrimci Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Esma Minareci, “Emeğimizi de onurumuzu da çaldırmayacağız” dedi. Açıklama sırasında sık sık, "Saraya değil, emekliye bütçe", "Direne direne kazanacağız", "Emekliyiz haklıyız kazanacağız". sloganları atıldı.

Artan yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıklarının yetersiz kaldığına dikkat çeken Devrimci Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Esma Minareci, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Yıllarca çalışan, üreten ve prim ödeyen milyonlarca emeklinin bugün giderek ağırlaşan yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyleyen Minareci, emeklilik hakkının bir lütuf değil, yıllarca verilen emeğin karşılığı olduğunu vurguladı.

Emeklilerin aldıkları aylıklarla ay sonunu getirmekte zorlandığını belirten Minareci, “Yıllarca çalıştık, prim ödedik. Emeklilik hakkımızı bir lütuf olarak değil, alın terimizin karşılığı olarak kazandık. Ancak bugün milyonlarca emekli, aldığı maaşla ayın sonunu getiremiyor; temel gıda maddelerine, kiraya, elektriğe, doğalgaza ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyor. Emeklinin sofrasındaki ekmek küçülürken yaşam maliyeti büyüyor” diye konuştu.

“YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLMEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Emeklilik döneminin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi gerektiğini dile getiren Minareci, emeklilerin borca ve yakınlarının desteğine bağımlı hale getirilmesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Minareci, “Biz yoksulluğa mahkûm edilmeyi kabul etmiyoruz. Emeklileri çocuklarının yardımına, borca, krediye ve sadakaya muhtaç bırakmak sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Yıllarca ödediğimiz primlerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz” dedi.

İnsan onuruna yaraşır emekli aylığı ve adil bir emeklilik sistemi talep ettiklerini kaydeden Minareci, emekli maaşlarının gerçek enflasyon karşısında eridiğini ifade etti.

“SEYYANEN ZAM TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Minareci, “Emekli maaşlarının gerçek enflasyon karşısında erimesine seyirci kalmayacağız. Seyyanen zam talebimizden vazgeçmeyeceğiz. En düşük emekli aylığının insan onuruna yaraşır seviyeye çıkarılması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde alınan katkı ve katılım paylarına da tepki gösteren Minareci, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin ekonomik engellerle zorlaştırılmaması gerektiğini söyledi. Minareci, “Sağlık hakkının paralı hale getirilmesine, katkı ve katılım paylarıyla emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin zorlaştırılmasına karşı çıkacağız. Emeklinin barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık hakkını güvence altına alan sosyal politikalar için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER ARTIK SUSMAYACAK”

Emeklilerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanmasına tepki gösteren Minareci, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

Minareci, “Bizleri yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan anlayışlara açıkça söylüyoruz; emekliler artık susmayacak, beklemeyecek ve kendi kaderlerini başkalarının insafına bırakmayacak. Bizler örgütlenecek, yan yana gelecek ve hakkımızı birlikte savunacağız” dedi.

Emeklilerin yaşadığı sorunların yalnızca bugünün emeklilerini ilgilendirmediğini belirten Minareci, mevcut sosyal güvenlik ve ücret politikalarının çalışanların ve genç kuşakların geleceğini de doğrudan etkilediğini söyledi.

“Bugün emeklinin sofrasındaki ekmeğe uzanan el, yarının çalışanının ve genç kuşakların geleceğine de uzanmaktadır” diyen Minareci, “Emeğe sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Emekliye sahip çıkmak, insan onuruna sahip çıkmaktır” diye konuştu.

“EMEĞİMİZİ, ONURUMUZU ÇALDIRMAYACAĞIZ”

Tüm emeklilere örgütlenme çağrısı yapan Minareci, hakların ancak ortak mücadeleyle korunabileceğini vurguladı.

Minareci, “Yan yana gelelim, örgütlenelim, haklarımız için birlikte mücadele edelim. Hiçbir hak mücadele edilmeden kalıcı hale gelmez. Sokaklarda, meydanlarda ve hayatın her alanında hakkımızı savunacağız. Emeğimizi çaldırmayacağız, onurumuzu çaldırmayacağız, geleceğimizi çaldırmayacağız. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” dedi.