Emeklilerden seyyanen zam çağrısı: 17 milyon emekli adına adalet bekliyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası İzmir Şubeler Platformu, emeklilerin ekonomik koşullarına ve memur emeklilerine seyyanen zam verilmemesine ilişkin Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Torbalı İlçe Temsilciliği’nden İsmet Dalmış, 2023 seçimleri öncesinde memur maaşlarındaki artışların emeklilere de yansıyacağı yönünde açıklamalar yapıldığını anımsattı. Dalmış, seçimlerin ardından kamu görevlilerinin maaşlarına 8 bin 77 TL seyyanen ödeme yapılırken memur emeklilerinin aylıklarına herhangi bir ekleme yapılmadığını söyledi.

“EMEKLİLER ARASINDA AYRIMCILIK DEĞİL EŞİTLİK”

Yapılan düzenlemenin emeklileri dışarıda bıraktığını savunan Dalmış, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların da ekonomik koşullar karşısında zorlandığını ifade eden Dalmış, çözümün tüm emeklilerin aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Dalmış, açıklamada, “Sorunun çözümü; emekliler arasında ayrımcılığı değil, eşitliği temel alan bir düzenlemeyle, emekli aylıklarının insanca yaşam koşullarına yükseltilmesinden geçer. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam bu kapsamda değerlendirilmeli ve bütün emeklilere verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİNİN TATİL YAPACAK HALİ Mİ VAR?”

Emeklilerin taleplerine yönelik bugüne kadar olumlu bir adım atılmadığını öne süren Dalmış, emeklilere yönelik KYK yurtlarında konaklama uygulamasını da eleştirdi. Dalmış, “Emeklinin tatil yapacak halleri mi vardır? Tok, açın halinden ne anlar ki” diye konuştu. Sendikanın açıklamasında, memur emeklilerinin yanı sıra diğer emekli kesimlerinin de ekonomik taleplerinin göz ardı edildiği savunuldu.

GIDA VE BARINMA KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların yalnızca seyyanen zamla sınırlı olmadığını söyleyen Dalmış, işçiler, emekliler ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Açıklamada, “Maden işçilerinin durumu, tekstil işçilerinin, emeklilerin, asgari ücretlilerin durumu ortadadır. Gıda krizi, barınma krizi had safhadadır” denildi.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle açılan davaların Anayasa Mahkemesi’ne taşındığını belirten Dalmış, mahkemenin dosyaları birleştirdiğini ve konunun esastan görüşülmesine yönelik sürecin başladığını aktardı.

Dalmış, karar sürecinin uzatılmaması çağrısında bulunarak, “Anayasa Mahkemesi davayı esastan görüşecektir. Bu sürenin çok uzamaması gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu davayı zaman geçirmeden bir an önce görüşmesini, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe dur demesini 17 milyon emekli adına bekliyoruz” dedi.